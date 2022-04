Lorena Herrera expuso al clan Trevi-Andrade años antes de que saliera a la luz y nadie le creyó | VIDEO

No es una falsedad cuando decimos que Lorena Herrera es uno de los cuerpos más esculturales del mundo del espectáculo, por lo que su voz y acciones siempre han tenido impacto en la esfera.

La conductor y cantante no solamente ha destacado por su belleza, sino también por su sinceridad y la forma tan directa en hablar las cosas.

En una ocasión, durante una entrevista, habló sobre el famoso "Clan Trevi-Andrade" y su forma de trabajo, muchos años antes de que se destapara el escándalo con el exproductor musical.

En la charla Lorena expuso que Gloria Trevi le había preguntado que si le daba pena enseñar su cuerpo, a lo que la rubia contestó de la siguiente manera.

Yo le dije, no, no me da pena enseñar mi cuerpo pero por qué me voy a desnudar. Me lloró tanto que, ella se quitó la ropa y me dijo que también tenía una cicatriz. Entonces yo hice la prueba y enseñé mi cuerpo ( a Sergio Andrade) la vi tan desesperada que dije "ok, no la voy hacer quedar mal porque chance y pierda el trabajo"