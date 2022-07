Sarah Kohan, ex del "Chicharito", confiesa su deseo de tener más hijos "con la persona correcta"

Sarah Kohan volvió a atraparlos reflectores de la prensa luego que esta semana confesara a sus seguidores en redes sociales que no descarta tener más hijos, eso sí, "con la persona correcta"; así lo reveló durante una sesión de preguntas que realizó la famosa modelo australiana.

Fue hace más de un año que se hizo pública la separación de Sarah Kohan y del futbolista mexicano Javier "Chicharito" Hernández, relación que duró aproximadamente dos años en la cual procrearon dos hijos; tras este episodio, los admiradores de la modelo le preguntaron acerca de sus planes a futuro.

Si bien "El chicharito" Hérnandez ya inició hace tiempo una nueva relación con Nicole McPherson, casi un año, se desconoce hasta el momento si Sarah Kohan ha decidido comenzar a salir con alguien, lo que sí dejó claro recientemente han sido algunos detalles de su vida como madre soltera.

Sarah Kohan quiere tener más hijos con "la persona correcta"

Fue durante una dinámica de preguntas que la modelo australiana realizó en su cuenta de Instagram en donde habló sobre su vida personal y dejó ver algunos de los planes que tiene en su vida presente; uno de ellos, es volver a ser madre, pero en esta ocasión con "la persona correcta".

Así lo dio a conocer luego que uno de sus seguidores le preguntara si desearía tener más hijos: "Eso espero, con la persona correcta", respondió la modelo en sus historias. Otro seguidor le cuestionó el por qué había dejado de publicar fotografías de sus hijos y si esta restricción había sido iniciativa de su expareja.

"Después de que Noah cumplió dos años, ya no me sentí cómoda mostrando sus caras. Cuando sean mayores, ellos podrán decidir si quieren o no ser públicos de nuevo, pero por ahora su seguridad es mi prioridad", compartió Sarah Kohan con sus casi 2 millones de seguidores.

Kohan declaró que cuidar de sus hijos en solitario ha sido un proceso nada sencillo, pero que esto le ha permitido disfrutar de sus hijos en todo momento: "Estamos bien, gracias. Ha pasado básicamente desde que nació el más grande, y especialmente en los últimos 2 años. No ha sido fácil, pero estoy muy agradecida por tener dos bebés hermosos y sanos".

Sus fans aprovecharon para comentarle su preocupación debido a que se le ha visto mucho más delgada, sin embargo, la modelo aclaró que esto tiene un por qué: "Para ser honesta, realmente no tengo ningún secreto. Tomé la píldora (anticonceptiva) durante 12 años antes de tener a mi primer bebé y siento que eso me mantuvo con un peso superior al natural".

Además de las rutinas de ejercicio que realiza, las cuales también han influido en su peso: "Solía preocuparme mucho por la dieta y el ejercicio de una manera poco saludable y desde que tengo hijos tengo una mentalidad mucho mejor. Como lo que quiero cuando quiero. También trato de hacer Pilates, pero en los últimos meses hemos estado entre mudanzas, así que no ha sido tan fácil... correr detrás de un niño todos los días es el truco", concluyó.

