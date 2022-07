"Sí estás mal": Critican a Michelle Renaud por someter a su hijo a terapia de hielos

Michelle Renaud es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, esto no evitó que fuera blanco de críticas en redes sociales por someter a su hijo de cinco años a una polémica terapia de hielos que ha compartido como uno de los secretos para su impactante figura.

La actriz, de 33 años, ha recibido una lluvia de halagos en más de una ocasión a través de sus redes sociales al compartir fotografías en las que presume su figura en bikini señalando que el secreto no sólo es una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación, también la llamada "crioterapia de cuerpo entero".

Te puede interesar: Bikinis coloridos para lucir coqueta y juvenil en la playa al estilo de Michelle Renaud

La terapia consiste en sumergirse en una tina con hielos por no más de cinco minutos controlando la respiración, algo para lo que la actriz de “Rebelde” usa el método Wim Hof que le permite controlarlo para no entrar en pánico y evitar sentir dolor mientras soporta las bajas temperaturas a la que se somete su cuerpo.

Michelle Renaud presume su figura con bikini rosa. Foto: Instagram @michellerenaud

“Desde que me meto a los hielos soy otra, no puedo dejar de bailar y de reír porque me llenan de endorfinas”, señaló Michelle Renaud en sus redes sociales donde también indicó que bajar de peso sería otro de los beneficios de la terapia de hielos.

Críticas a Michelle Renaud

En otras ocasiones, seguidores de Michelle Renaud han cuestionado la terapia de hielos tanto por sus efectos negativos en el cuerpo como por el gasto de agua que puede significar, pues no se sabe lo que pasa con el líquido que se encuentra en las tinas especiales luego de que las usa la actriz.

Esta vez Renaud fue blanco de controversia luego de compartir un video en el que somete a su hijo Marcelo, de cinco años, a dicha terapia ya que los internautas puntualizaron en la importancia de su edad y su salud física antes de poder realizar terapias de alto impacto para un niño tan pequeño.

Te puede interesar: Michelle Renaud: 5 bikinis perfectos para todos los cuerpos | FOTOS

“Mi niño ice. Admiro profundamente a Marcelo, la primera vez que lo metieron a los hielos, fue de una manera inconsciente de golpe y fue muy traumático para él. Siempre que me veía adentro me decía que un día se iba a meter pero que a su tiempo. Hoy me dijo que estaba listo para intentarlo y duro sus 3 min respirando perfecto gozando y hasta riendo. Estoy tan orgullosa de la tenacidad de mi bebé”, escribió la actriz.

"Que pesar de ese niño. Se nota que tiembla en el hielo, ¿por qué le haces eso al niño?”, “¿Es sano y seguro para un niño en desarrollo? Que valiente pero me quedan esas dudas” y “Si estas mal, dónde recomiendan eso para un niño de 4 o 5 años que creo es lo que tiene el tuyo, con razón se te ve tu piel y pelo muy feo reseco”, fueron algunos de los comentarios negativos para la actriz.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) define al tratamiento como “superenfriamiento del cuerpo con fines terapéuticos”, aunque destacan que hasta el momento no se ha demostrado que brinde los beneficios que promete y advierten de sus riesgos.

“Uno de los posibles riesgos es la asfixia, especialmente cuando se utiliza nitrógeno líquido como medio refrigerante (…) En este momento, no hay suficiente información disponible públicamente para ayudarnos a dar respuesta a estas pregunta”, señala la Dra. Anna Ghambaryan, Ph.D, evaluadora científica de la FDA.

SIGUE LEYENDO:

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides sí son pareja, ya no esconden su amor

Michelle Renaud enamora a sus fans con bañador retro, perfecto para mujeres jóvenes | FOTO

¿Cómo superar una ruptura amorosa? La actriz Michelle Renaud da consejos al respecto