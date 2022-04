¿Cómo superar una ruptura amorosa? La actriz Michelle Renaud da consejos al respecto

La actriz mexicana Michelle Renaud impacta constantemente a sus seguidores de Instagram, pues suele subir videos o fotos de sus aventuras extremas o en diminutos bañadores; sin embargo, en esta ocasión se volvió viral por mandar un fuerte mensaje sobre las rupturas amorosas.

La también guapa influencer, quien formó parte del elenco de “Rebelde” y estuvo en telenovelas como “La sombra del pasado”, “Pasión y poder”, “Hijas de la luna” y “La reina soy yo”, proyectos en los cuales ha podido probar que es una excelente artista, mencionó que el único y verdadero amor de su vida es su encantador hijo Marcelo.

Foto: Especial.

Michelle Renaud siempre manda mensajes a sus fans

Michelle es muy reservada con su vida, pero ya en otras ocasiones se ha abierto, como cuando habló de relaciones “tóxicas” e intentó alentar a sus seguidores a dejar a aquellas parejas que son violentas. En esta ocasión dijo:

“El duelo al terminar una relación de pareja puede ser muuuuy doloroso, pero es importante vivirlo, no tenerle miedo , entre más pronto asumas y te dejes sentir ese vacío, más rápido saldrás de eso.El peor error es creer que por miedo a sentir ese vacío debes de retomar esa relación que ya te demostró que no funciona. Tu ex pareja puede ser la mejor persona del mundo, pero no necesariamente es la mejor persona para ti... Todo pasa”, recalcó.

Muchos de sus fans especularon que hablaba de Danilo Carrera, con quien estuvo cuatro y formó una de las parejas más queridas del espectáculo y tuvieron un hijo, pero todo se acabó y decidieron separarse, pero lo hicieron en buenos términos, por el bien de su pequeño; el propio actor ha destacado en varias ocasiones que era una gran mujer y una gran madre.

