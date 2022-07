"Mi sueldo no me alcanzaba": Hermano de Monica Dossetti destapa problemas económicos para cuidar a la actriz

José Dossetti, hermano de la actriz retirada Mónica Dossetti, aseguró en una reciente entrevista que está dispuesto a aceptar las consecuencias de haber agredido de manera cruel a su consanguínea, quien padece esclerosis múltiple, sin embargo, aseguró que tiene la intención de limpiar su nombre y para ello reveló que todo este lamentable episodio se originó debido a que el también padece una profunda depresión, además, destapó que enfrentó fuertes complicaciones económicas que lo hicieron explotar hasta llegar al punto en el que fue grabado agrediendo a la actriz de telenovelas.

Fue durante una entrevista para el portal de TVyNovelas donde el director de escena señaló que, aunque ya no quiere hablar más de su vida personal tiene que hacerlo debido a que es la única forma en la que se pueden entender los motivos que lo orillaron a cometer la brutal agresión contra su hermana, además, aseguró que lo único que quiere en el bienestar de la actriz, a quien más que su hermana, considera su amiga pues él ha sido el encargado de cuidarla durante más de cinco años.

Mónica Dossetti se retiró de la actuación tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple. Foto: Especial

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de internar a la actriz en una casa de asistencia, refirió que desecharon esta posibilidad hace algunos años debido a que las condiciones económicas de la familia no lo permitían y debido a que tenían miedo de que la actriz sufriera algún tipo de maltrato, “Si yo me salí de control y pasó lo que pasó, no quiero ni imaginarme cómo sería alguien que ni siquiera es su familia”, señaló.

Para seguir en la misma línea, José Dossetti señaló que además de ayudar económicamente a la actriz de “El Premio Mayor” también corre con algunos gastos de su madre, quien ya es una persona de 80 años y también tiene que cubrir los gastos de su familia y fue aquí donde aseguró que tampoco recibió apoyo para cuidar a la actriz por lo que la estaba pasando verdaderamente mal.

josé Dossetti ya se encuentra bajo investigación por agredir a su hermana. Foto: Especial

Al ser cuestionado sobre Pepe Cabello, quien fue el encargado de difundir el video, José Dossetti, señaló que su ahora ex amigo estaba enterado de la precaria situación económica por la que atravesaba la familia Dossetti y pese a ello considera que se aprovechó de la situación para tener exposición y un poco de dinero, pues asegura que lucró con el video.

“Yo le decía a Pepe que mi sueldo solo me alcanzaba para la renta y para la comida, y que tengo una vida jodida (…) a él lo rebasó la codicia, el cuadro que pueda tener, el dinero que se ganó vendiendo el video, yo sé que lo negoció”, sentenció el director de escena.

Para finalizar, José Dossetti reiteró que está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos, pese a que esto implique ir a la cárcel, sin embargo, señaló que buscará por todas las vías recuperar su honor y demostrar que siempre fue un hermano y un cuidador ejemplar al que no se le puede juzgar solo por un día de crisis.

