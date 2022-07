Luego de estrangularla, hermano de Mónica Dossetti le pide disculpas públicas entre lágrimas | VIDEO

El nombre de Mónica Dossetti volvió a sonar con fuerza, trtas años de desaparecer de la vida pública, después de que se filtró un video donde su hermano José Dossetti, quien se encargaba de cuidarla por su enfermedad, la maltrata durante varios minutos con agresiones físicas y verbales.

A partir de ese momento, la noticia estalló como pólvora y hasta las autoridades intervinieron en el caso. Desde entonces la prensa rosa ha estado al tento de las declaraciones de la actriz retirada, a causa de la esclerósis múltiple que padece, y de su hermano, quien es productor.

José Dossetti se presentó en el programa De Primera Mano donde contó su versión de los hechos; sin embargo, con evidente aflicción, les mandó un contundente mensaje a su madre y hermana Mónica Dossetti:

"Perdón, perdón, perdón a mi madre, perdón a mi hermana. Se los pedí en persona, a Mónica; a mi madre en el teléfono el día que sucedió. Cuando la vi, vino y hablamos de eso. Soy su hijo y me conoce que me agarro a patadas con mis hermanos desde niños. Somos los hijos, los hermanos se pelean. No disfrutro hacer daño, no me he vivido la vida haciendo daño... ¡pedóname, madre, porque la veo que está sufriendo mucho!", declaró el productor.

José Dossetti rompe en llanto y pide perdón

De igual forma, José Dossetti recordó que la muerte de su hermano fue un duro golpe para su madre, quien desde entonces no se recupera. Ella, dijo, lloró tanto en su funeral que no desea generarle más dolor con sus acciones.

El hermano de Mónica Dossetti mencionó que la situación tiene muy triste a su mamá, situación que al recordar provocó que rompiera en llanto y reiterara sus disculpas hacia su madre y hermana.

"Ese día, a las dos horas me fui dos horas a contar hasta 10, como dice la promoción y volví, le pedí perdón. Quise hablar de eso con ella, seguía enojada. Le dije, sólo 'perdóname' y me fui, no volví, le dejé comida en el refri y cosas porque pensaba en ya no molestarla todo el día. Yo no bebó, entonces me bastó con poco: me tomé unas cervezas y me quedé dormido de borracho", platicó.

Explicó que al día siguiente Mónica estaba en su cuarto y él, como todos los días le ofreciñó desayuno, algo que ella aceptó como si no hubiera pasado nada.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz: El vestido de 399 pesos que te va a hacer lucir como la reina de OnlyFans

Yanet García: así celebró la modelo sus 100k seguidores en Instagram; bailó usando un vestido pegado | VIDEO

Actriz declara que Arnold Schwarzenegger se tiró una flatulencia a propósito en su cara