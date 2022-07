Yanet García: así celebró la modelo sus 100k seguidores en Instagram; bailó usando un vestido pegado | VIDEO

Quizá muchos no lo recuerdan, pero la fama de Yanet García no viene directamente de sus conocimientos sobre acondicionamiento físico, sino de su etapa en la televisión mexicana. Hace algunos ayeres apareció dando las noticias del tiempo de una manera peculiar, por lo que se ganó el apodo de "La chica del clima", desde entonces todos le entregaron el corazón.

Por si fuera poco, también se desempeño como actriz dentro de la obra de teatro "El nuevo tenorio cómico" donde compartió escena con otros famosos. Sin embargo, a pesar de la fama que tenía ella no estaba completamente satisfecha, pues lo que realmente amaba lo hacía a medias.

Fue así como Yanet García optó por hacer las maletas y comprar un boleto de avión para Estados Unidos, pues tuvo la firme convicción de certificarse como toda una personal trainer y ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida por uno más sano y claro, mucho más estético con la ayuda de ejercicios físicos.

Yanet García logró certificarse como personal trainer (Foto: Instagram @yanetgarciahealthcoach)

Yanet García celebra 100 mil seguidores en su cuenta fitness

Al tener un cuerpo estético y mostrar parte de él a través de fotografías y videos bien cuidados, en sus redes sociales, Yanet García no dudó en sacar una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans donde ha tenido un éxito rotundo. No obstante, no ha quitado el dedo del renglón y también sacó una cuenta en Instagram sólo para sus consejos fitness.

Yanet García saltó a la fama como "La chica del clima" (Foto: Instagram @dievkophoto)

Aquellos que son seguidores de la chica de 31 años sabrán que en la cuenta @yanetgarciahealthcoach habrán notado que subió una imagen donde luce un vestido amarillo pegado que asoma bastante bien sus curvas. En su mano sostiene un globo con el 100 y una "k" que significa 100 mil:

"YA SOMOS 100K. Muchas muchas gracias por ser parte de esta comunidad tan bonita. Les tengo muchas sorpresas", escribió Yanet García, quien consintió a todos sus followers con su atuendo llamativo. A horas de haber hecho la publicación le llovieron varios miles de likes y elogios sobre su estética estampa.

