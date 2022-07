“No la voy a librar”: hermano de Mónica Dossetti revela la verdad detrás de la agresión a la actriz | VIDEO

José Dossetti, quien es hermano de la actriz retirada Mónica Dossetti, compareció ante las cámaras de “Venga la Alegría” para aclarar toda la verdad sobre el video donde fue captado agrediendo brutalmente a la actriz de “El Premio Mayor” y aseguró que está dispuesto a responder ante la ley por sus actos pues señala que está seguro que “no la va a librar”, pero aprovechó el espacio para tratar de justificarse y exhibir la dura vida que tiene como cuidador de una persona que padece esclerosis múltiple.

“Estoy en un proceso de investigación y no estoy libre de eso, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes o cualquier cosa así, estoy compareciendo semanalmente, me dan citatorios y además estoy yendo a sesiones psicológicas, fui a la ratificación de esta denuncia y no la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias y las afronto, son mías y por mis actos, pero el punto es revisemos a los cuidadores, hay una iniciativa por parte de Morena para capacitarnos, darnos terapia, saber primeros auxilios y relevarnos, programas donde toda la familia participe”, señaló el productor de televisión.

“Es indefendible”

En otro momento de la entrevista, José Dossetti señaló que no tiene caso negar que él fue el responsable de la agresión pues se ve claramente en el video cómo estranguló a Mónica Dossetti, quien hace 14 años se retiró de la actuación tras haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Yo soy la persona que está en el video, yo soy quien comete ese acto y es indefendible el acto, el video, no tengo nada que decir a mi favor, estoy en asuntos legales y aunque es vergonzoso, es verdad y soy yo” señaló José Dossetti, quien momentos después explicó por qué se detonó la violenta agresión en contra de su hermana.

“Me rebasó el enojo, me rebasó la cantidad de insultos que a veces recibes de las personas a quien atiendes, entiendo a mi hermana que viva un enojo constante porque tiene mucha inconformidad por su suerte por lo que le pasó, ese día me rebasó todo, se vino incubando, no solo cuido a mi hermana, tengo trabajo, tengo dos hijos, a mi madre de casi 80 años, soy el único hombre en la casa, hace 14 años Mónica está enferma y estamos saturados” señaló José Dossetti, quien también aseguró que el violento momento contra la actriz se derivó de una discusión por las tareas de limpieza en el espacio donde vive su hermana.

“Mi discusión era por cosas del baño, de su bacinica portátil, a veces ella tiene la iniciativa de ser ella quien la limpia, pero está en dos piezas, entonces ella le quita una y ya no embona y se cae, entonces llegué al baño comencé a limpiar, le quitó la tapa y se me cae todo al suelo, estaba limpiando y salí y le quise explicar, me empezó a gritar y yo le dije ‘es mi chamba el baño, no te metas con mis instrumentos de trabajo’, si el señor enseña el video entero, se dicen muchas cosas antes y se llega a un límite, me deja con la palabra en la boca, le desconecto, le pongo el trapo, alegamos decimos, pero me detuve por mí mismo”, señaló el hermano de la actriz.

Para finalizar, José Dossetti reiteró que se encuentra más que arrepentido por sus actos y aseguró que este desafortunado episodio de violencia fue un hecho aislado pues nunca antes había tenido una reacción así de violenta en contra de su hermana, quien ha manifestado su intención de no proceder en contra de su hermano, no obstante, el caso ya está en manos de la Fiscalía de Morelos, quienes de encargaran de definir la resolución de este caso.

SIGUE LEYENDO:

Filtran FOTO actual de Mónica Dossetti; así luce la actriz a 7 años de su retiro

Hermana de Mónica y José Dosseti sale en defensa del productor: "Dicen tantas barbaridades"