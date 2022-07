Filtran FOTO actual de Mónica Dossetti; así luce la actriz a 7 años de su retiro

En días pasados se ha desatado una polémica por el maltrato que sufrió Mónica Dossetti por parte de su hermano José. Ahora en redes sociales circula una fotografía de cómo luce la actriz a siete años de su retiro.

Mónica Dossetti retiró de la actuación en 2015 tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que le limita físicamente y que ahora la mantiene en una silla de ruedas.

Durante la semana, el periodista Carlos Jiménez difundió un video donde la actriz es agredida por su hermano, una situación que indignó a las redes y a sus fans, quienes lanzaron la pregunta sobre la actual apariencia de Mónica Dossetti.

Filtran foto sobre su estado actual

A través de la cuenta de Twitter de la usuaria @Carlon_2020, también conocida como "Doña Carmelita", se dio conocer una imagen de la actriz que le hizo llegar “una de sus seguidoras” donde pese a las circunstancias Mónica Dossettti deja ver una sonrisa.

De acuerdo con "Doña Carmelita", la foto estaba en posesión de una de sus seguidoras que ayudó a Dossetti en días recientes. También dio a conocer que Mónica se fue a vivir a Tepoztlán, Morelos, junto a su hermano para filmar un documental sobre la situación que vive actualmente.

Por ese motivo, en la casa donde vive, también junto a su mamá, se montó “una cámara escondida”, la cual grabó la agresión que sufrió de parte de su hermano.

Actualmente, Mónica Dossetti tiene 56 años y de acuerdo con "Doña Carmelita", la grabación del documental tendría la intención de aportar algo a quienes tienen que convivir con la esclerosis múltiple, por lo que las cámaras graban el día a día de la actriz.

Fiscalía de Morelos da medidas de protección a Mónica Dossetti

La Fiscalía de Morelos otorgó medidas de protección a la actriz Mónica Dossetti. De acuerdo con las autoridades de la entidad, la mujer tendrá vigilancia permanente hasta que se aclare su situación.

El Ministerio Público solicitó que a fin de que se protegiera la integridad de la víctima se retirara a su hermano José "N" de la vivienda que ambos compartían. De esta manera, no habrá forma de que pueda violentarla.

Hermano de Mónica rompe el silencio

En entrevista para los medios de comunicación, José Dossetti explicó que desde hace 14 años está cuidando a su hermana, quien sufre de esclerosis múltiple, sin embargo, un día la situación lo rebasó y fue así que llegó a agredirla físicamente, algo de lo que dijo se arrepiente.

“Uno se satura, porque la vida del cuidador también es j*dida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó; un día me rebasó el día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta", indicó el hermano de la actriz recordada por su participación en "El premio mayor".

