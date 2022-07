Hermano de Mónica Dossetti rompe el silencio sobre supuesto intento de asesinato: "La vida de un cuidador es jo**da"

José Dossetti, hermano de la actriz Mónica Dossetti, rompió el silencio y ofreció sus primeras declaraciones ante la prensa sobre el supuesto intento de asesinato que se vio en el video que se hizo viral en redes sociales. El productor de televisión habló sobre su situación como cuidador y reveló que está arrepentido por haber agredido a su hermana.

Este viernes, José asistió al Tribunal de juicios orales de Atlacholoaya en Xochitepec, Morelos, donde acudió a declarar ante el juez de control, quien ratificó las medidas de protección para Mónica, por lo que sigue la orden de restricción contra él, así que no se le podrá acercar en 60 días. En ese lugar, el productor y director se encontró con la prensa, a quien le dio sus primeras declaraciones tras darse a conocer el caso.

Mónica Dossetti estaba al cuidado de su hermano desde hace 14 años Foto: Especial

José Dossetti habla por primera vez del caso de su hermana

En entrevista para los medios de comunicación, Dossetti explicó que desde hace 14 años está cuidando a su hermana, quien sufre de esclerosis múltiple, sin embargo, un día la situación lo rebasó y fue así que llegó a agredirla físicamente, algo de lo que dijo se arrepiente.

“Uno se satura, porque la vida del cuidador también es j*dida como la del enfermo, porque amo a mi hermana y la quiero ayudar y la cuido desde hace 14 años que está enferma y un día me rebasó; un día me rebasó el día y la vida que tengo y todo lo que me hace falta", indicó el hermano de la actriz recordada por su participación en "El premio mayor".

“A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños, somos hermanos, estaba hundido, le pedí perdón, me puse borracho esa noche. No tengo justificación, es indefendible”, aseguró José, quien además declaró que esa situación sucedió en mayo, y que después siguieron viviendo juntos.

Hermano de Mónica Dossetti está en terapia

José Dossetti indicó que está tomando terapia para enfrentar esta difícil situación, además, destacó que le platico del caso de su familia a varias personas para pedir ayuda. “Después de dos meses nos mantuvimos solos ella y yo, seguimos viviendo porque no hizo relevancia en mucha gente para venir y ayudar a pesar de que a muchos se los platiqué, pedí ayuda... estoy en terapia y estoy haciendo cosas", destacó.

Finalmente, destacó que las imágenes fueron captadas por unas cámaras que él y su vecino José Cabello colocaron en su casa con el objetivo de hacer un documental sobre esclerosis múltiple, no obstante, Mónica Dossetti no accedió. "Así queríamos empezar pero mi hermana se negó y el señor que publicó el video de alguna manera quería esto y ahí está, ya tiene su noticia en la tele”, concluyó.

