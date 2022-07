Hermana de Mónica y José Dosseti sale en defensa del productor: "Dicen tantas barbaridades"

Alejandra, hermana de Mónica y José Dossetti, rompió el silencio para salir en defensa del productor, luego de que se difundieran las imágenes en las que él aparece discutiendo y agrediendo a la exactriz.

“Me da muchísima pena que mi hermana tiene 15 años enferma, y nadie de sus compañeros nunca jamás le hablaron por teléfono, esas personas que dicen ser sus amigos y nunca hicieron nada me dan vergüenza. Hoy salen a decir tantas barbaridades, jamás le han dado sus regalías como deben de ser a mi hermana nunca, es una tarjeta de mi hermana, toda mi familia ha ayudado para mantener a Moni porque está carísimo mantener a Moni”, expresó la mujer en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al respecto del video en el que se observa que presuntamente José intentó estrangular a su hermana, Alejandra comentó: “Si es verdad que en un lapsus brutus pasó esto, pero no fue que quisiera de verdad hacerlo, si mi hermano hubiera querido hacer algo contra ella, lo hubiera hecho y nadie se hubiera dado cuenta”.

Foto: Especial

De la misma manera, Alejandra negó que fuera el vecino de su hermana quien colocó las cámaras de seguridad que captaron el incidente. “Mi hermano puso las cámaras, y las puso para seguridad de ella, no las puso ese señor, ese señor es un mentiroso, las cámaras las puso mi propio hermano, donde vive, la casa es de mi hermano, no es de Pepe Cabello”.

Debido a que las autoridades pusieron una orden de restricción contra José Dossetti, su hermana aseguró que por ahora no sabe dónde localizarlo.

“Yo supe todo desde la noche que fue la fiscalía. Cuando llegaron con mi hermano, mi hermano no sabía nada, no había visto el video, porque si no estamos detrás de las redes, pues no sabemos, pero es lo que te digo, ¡qué vergüenza que no digan las cosas como son!, la fiscalía sabe dónde está mi hermano, yo no sé dónde está, pero la fiscalía sí. De la fiscalía me dijeron que no me preocupe, que él está bien, obviamente no puede acercarse a su casa, y no puede acercarse a mi hermana, yo le tuve que hablar a mi hermana y decirle ‘Moni, no le puedes hablar a José, porque la fiscalía no quiere, tienes que esperarte 60 días para poder hablar con él’”, detalló.

Posteriormente, explicó el motivo por el que Mónica vivía con su hermano y no con su madre o con otro miembro de su familia. “Toda la vida la han cuidado mi mamá y mi tía, nada más que mi mamá estaba un poquito enferma. Ahora la cambiamos con José porque el área de José es un área verde, porque está más bonita, José le hizo su casita abierta, le puso la televisión afuera para que respire aire puro, y le dije ‘¿quieres que te cambie Moni?, ‘no, me quiero quedar aquí con mi hermano porque él me da de comer, porque él me compra mis antojos’, porque mi hermano es lo que hacía”.

Finalmente, Alejandra aseguró que su hermano siempre estuvo arrepentido por la agresión que cometió contra Mónica. “José se sentía muy mal porque había pasado ese detalle y se arrepentía tanto, y decía ‘me arrepiento tanto de no haber tenido paciencia en ese momento’”, manifestó.

