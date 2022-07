Actriz declara que Arnold Schwarzenegger se tiró una flatulencia a propósito en su cara

Durante el rodaje de una película es natural que ocurran muchas cosas tras bambalinas o en los llamados "bloopers", errores que por lo general son graciosos o muy vergonzosos. En este caso, la actriz Miriam Margolyes acusó a la leyenda del fisicoculturismo Arnold Schwarzenegger de haberse tirado un gas de manera intencional en su cara mientras grababan la cinta "End of days" en 1999.

Fue duranmte el podcast "I've got news for you" donde la famosa que participó en la saga de Harry Potter no aguantó más y reveló que el exgobernador de California, Estados Unidos, fue muy grosero con ella. Esto salió a raíz de la pregunta que le hicieron sobre su coprotagonista menos favorito.

"Se tiró una flatulencia en mi cara. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, reveló la histrión quien además acusó a "Conan, el bárbaro" de ser una persona extremadamente presumida.

¿Cómo fue que Arnold Schwarzenegger hizo tal cosa sobre la actriz?

De acuerdo con Miriam Margolyes, el actor Arnold Schwarzenegger de 74 años de edad era su antagonista en la película, por lo que hubo momentos en los que se tuvieron que enfrentar directamente. En este caso recordó que ella pertenecía al ejército del Infierno y él la tenía en una posición que aprovechó para cometer su grosería.

"Estaba interpretando a la hermana de Satanás, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y se tiró un pedo", mencionó la actriz británica de 81 años.

Quienes no hayan visto la película "End of days", la historia se sitúa en Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1979. Todo comienza con el nacimiento de Christine en el hospital de Manhattan. Sin embargo, ese mismo día, en el Vaticano, un sacerdote le comunica al Papa que la pequeña lleva la marca del Anticristo.

Años más tarde Jericho Cane, un expolicía, salva a Christine del asalto de unos ladrones. Desde entonces Cane será víctima de la persecución de terribles fuerzas sobrenaturales.

Con información de New York Post

