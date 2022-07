Mónica Dossetti: Revelan nuevas imágenes de la cruel agresión a la actriz | FOTOS

En las últimas semanas, el nombre de la actriz retirada Mónica Dossetti ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios de comunicación debido a que se filtró un video en el que se muestra el momento exacto en el que su hermano José Dossetti la estranguló aprovechando que se encuentra en una silla de ruedas por lo que el caso llegó a manos de las autoridades y en medio de las investigaciones se filtraron nuevas imágenes que demuestran los momentos previos a la cruel agresión.

Las nuevas imágenes de este indignante caso fueron difundidas a través del portal de TVNotas donde también se presentó una entrevista con Pepe Cabello, quien fue el encargado de revelar el video de la agresión en contra de la actriz del “Premio Mayor” que padece esclerosis múltiples.

Mónica Dossetti se retiró de la actuación hace más de siete años tras ser diagnosticada con esclerosis múltiples. Foto: Especial

Durante la charla, el productor de televisión, Pepe Cabello aprovechó para aclarar que instaló las cámaras en la casa de la actriz para monitorear su actividad y poder capturar algunas imágenes de su día a día pues tenía la intención de realizar un documental de la actriz y su padecimiento de esclerosis múltiple, enfermedad que la obligó a retirarse de la farándula desde hace más de siete años, sin embargo, jamás imaginó que documentaría la brutal agresión de José Dossetti en contra de su hermana.

Pepe cabello aseguró que tiene una grabación de más de tres minutos donde quedan en evidencia nuevos detalles de este desafortunado episodio, entre los que destacan que José Dossetti discute con su hermana y le revela que también padece una enfermedad, la cual, lo ha llevado a considerar el quitarse la vida, además, se puede apreciar cómo es que en la discusión, José Dossetti tiene que gritarle en el oído a su hermana para que lo pueda escuchar ya que según se ha informado, la actriz de telenovelas tiene severas afectaciones de audición.

Estas son las nuevas imagenes de la agresión a Mónica Dossetti. Foto: Especial

Para finalizar, Pepe Cabello señaló que es evidente que José Dossetti no está en sus plenas facultades mentales y que, por ello, tomó la decisión de hacer público el caso pues considera que de ignorarlo o dejarlo pasar las cosas pudieron terminar en tragedia.

“No la voy a librar”

Por su parte, José Dossetti concedió una entrevista para “Venga la Alegría” donde reconoció que agredir a su hermana fue un acto que se le salió de las manos y aunque no trató de deslindarse de la situación, se justificó explicando que todo fue consecuencia de las difícil situación que vive en su papel como cuidador, además, refirió que está consiente que tendrá que pagar por sus actos, por lo que solo espera la resolución de las autoridades y por ahora, se sabe que tiene prohibido acercarse a su hermana por al menos 60 días y que ya se encuentra recibiendo ayuda psicológica.

El video completo de la agresión a Mónica Dossetti no ha sido revelado públicamente. Foto: Especial

“Estoy en un proceso de investigación y no estoy libre de eso, tengo prohibido visitarla, hablarle, mandarle mensajes o cualquier cosa así, estoy compareciendo semanalmente, me dan citatorios y además estoy yendo a sesiones psicológicas, fui a la ratificación de esta denuncia y no la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias y las afronto, son mías y por mis actos, pero el punto es revisemos a los cuidadores, hay una iniciativa por parte de Morena para capacitarnos, darnos terapia, saber primeros auxilios y relevarnos, programas donde toda la familia participe”, sentenció el hermano de Mónica Dossetti.

