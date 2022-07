Desde la playa Anette Cuburu de VLA cautiva con su belleza y estilo en moderno look | FOTOS

Una de las conductoras más queridas de "Venga la Alegría" (VLA) es Anette Cuburu, quien se ha ganado el cariño del público por su carisma, estilo y belleza, la que presumió desde la playa con un moderno look con el que cautivó a sus millones de seguidores en redes sociales.

La presentadora nació en San Diego, California, Estados Unidos. Comenzó su carrera como parte del grupo "Éxtasis" y como conductora con un programa de venta de productos por televisión; también es recordada por su actuación en telenovelas como "El Candidato".

Anette Cuburu cautiva desde la playa

Ahora, además de destacar en la pantalla chica, Anette es una de las consentidas en plataformas como Instagram, en la que la siguen 1.2 millones de fans, con quienes comparte fotografías de su vida profesional y privada, como lo hizo este martes cuando dejó ver cómo la pasa en sus vacaciones, en Los Cabos.

La conductora de VLA conquista las redes con sus atuendos. Foto: IG @anetteoficial

"Fun in the sun" (Diversión al sol), escribió Anette, de 47 años, para acompañar la publicación en la plataforma, en la que se le ve posando con un vestido de estilo camisero, perfecto para salir con estilo del mar al tratarse de una pieza moderna, con la que ha ganado miles de "me gusta".

Cuburu, que fue una de las conductoras del programa "Con sello de mujer", ha dejado claro que es una de las famosas con mejor estilo para vestir, y para los looks de playa no podía ser distinto, pues combinó un coqueto bikini negro con un vestido largo de botones en tono azul celeste.

Anette, también ha sido conductora de noticieros, y durante un tiempo dejó TV Azteca para ser una de las conductoras del matutino de Televisa, "Hoy", y actualmente es una de las consentidas del público de "Venga la Alegría", donde comparte set con William Valdés, presentador con quien recientemente causó polémica por unas imágenes en las que parecen besarse.

Presume coqueto bikini y enamora con su belleza. Foto: IG @anetteoficial

