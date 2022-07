Sandra Echeverría presume look de verano con sombrero de paja | FOTO

Sandra Echeverría se encuentra en el ojo público, pues será una de las encargadas de traer a la vida a María Félix, la diva de la Época de Oro del cine mexicano Ella, quien aseguró que no es fácil interpretar dicho personaje, ya está más que metida en su papel para que las personas disfruten al máximo la bioserie.

La actriz de 37 años de edad volvió a dejar con el ojo cuadrado a sus seguidores en redes sociales, donde se encuentra muy activa, pues es el medio para impulsar su carrera musical, tras publicar una fotografía donde aparece en bikini de color azul bastante coqueto y un agradable sombrero de paja.

Sandra Echeverría, quien se hizo la selfie, no dudó por un instante en compartirla con sus seguidores, que no son pocos, pues puede presumir de tener casi 3 millones quienes la apoyan en todas y cada una de sus publicaciones. En este caso, ella no escribió nada, sólo se limito a poner unos emojis de soles.

Algunas figuras como Chantal Torres o Grettell Valdez no perdieron la oportunidad de escribirle. En el caso de la primera le echó una flor y dijo que se ve "deli el clima", así como que la pasara bien. La segunda le mandó emojis con ojitos de corazón.

(Foto: Instagram @sandraecheverriaoficial)

Los retos de Sandra Echeverría para interpretar a María Félix

Al ser un verdadero personaje el de "La Doña", Sandra Echeverría se enfrentó a uno de los más grandes retos que su carrera le pudo haber presentado. En este caso, ella fue interceptada por la prensa rosa para ser cuestionada por todos los retos que le valieron poderle dar vida a María Félix.

Para la actriz fueron varios los retos los que tuvo que sortear para conseguir desempeñar un buen papel como la diva del cine mexicano: buscar la voz, encontrar la colocación, caminar como ella, el movimiento de las manos y las cejas entre un sin fin de cosas que debía hacer al mismo tiempo y para lograrlo debió concentrarse al máximo.

¿Será que convenza al público con su actuación?

