"Yo voy a vomitar": Integrantes de LCDLF le hacen asquerosa broma a Laura Bozzo | VIDEO

A pesar de que los integrantes de 'La Casa de los Famosos 2' están a punto de enfrentarse a otra eliminación, no pierden la oportunidad de seguir haciéndose reír, aunque en esta ocasión fue a costillas de 'La Señorita Laura', quien fue víctima de una desagradable broma.

Pues resulta que Salvador Zerboni decidió hacerla creer que se había quedado sin papel de baño, por lo cual, le pidió a Laura Bozzo que le pasara un rollo de papel.

Ante esto, Laura Bozzo dudó un poco, pero al final accedió a pasarle el suministro sanitario, sin imaginar que al darle el papel de baño, terminaría con la mano llena de una pasta café similar a las heces fecales.

Tras esto, Laura Bozzo comenzó a hacer caras de desagrado, al tiempo que se alejaba del sanitario y se dirigía a un sillón, donde terminó descubriendo que su mano estaba invadida de lo que ella creía era popo.

Por ello, rápidamente fue hacia el fregadero a lavarse la mano que tenía enyesada, mientras decía que ni con sus maridos había tenido que pasar un suceso tan desagradable.

"Me he embarrado de caca toda la mano... No, yo voy a vomitar... ¡Yo voy a vomitar! ¡Mi mano herida! ¡Qué asco! ¡Ay jefa yo me muero! ¡Ni con mis maridos he tenido que aguantar semejante barbaridad!", gritó Laura Bozzo.