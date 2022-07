LCDLF2: Daniella Navarro le arma escena de celos a Salvador Zerboni por coquetear con Ivonne Montero

La incertidumbre se apodera de los participantes en "La Casa de los Famosos" donde las intrigas y polémicas estrategias están a la orden del día, algo que esta vez habría motivado la escena de celos que Daniella Navarro le armó a Salvador Zerboni luego de que éste "coqueteara" con Ivonne Montero, su exnovia.

Las alianzas que se formaron al inicio del reality show se han desvanecido conforme pasan las semanas rumbo a la final, pero la conformada por Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni se había mantenido como una de las más fuertes hasta el momento en que la actriz de "El tigre de Santa Julia" habría intervenido, tal vez como estrategia.

Salvador Zerboni se convirtió en el líder de la semana y para demostrar su unión invitó a la modelo venezolana a la suite, sin embargo, lo que comenzó como una plática entre amigos subió de tono y la atracción entre ellos se hizo evidente cuando se besaron en el cuello mientras se acariciaban.

Daniela Navarro celosa con Salvador Zerboni por Ivonne Montero. Foto: Instagram @ivonnemonteroof

Desde ese momento el coqueteó no faltó entre los actores que dijeron se apoyarían en todo momento, una promesa que podría haber llegado a su fin por la plática que tuvo Zerboni con Ivonne Montero en la que le externa su cariño y se funden en un tierno abrazo.

Daniela Navarro celosa

En el video se puede ver que Ivonne Montero se acerca a Zerboni para externarle su cariño tratando de limar asperezas luego de los pleitos que protagonizaron en los que él la llama "traicionera" junto a Laura Bozzo y Navarro: "Decirte que te quiero mucho, lo sabes, y que seguramente te van a tratar de meter cosas y es parte de, pero yo te quiero mucho".

El breve encuentro entre los actores desató una escena de celos de Daniella Navarro, quien le pidió molesta al actor que no le dirigiera la palabra mientras cocinaba: "No es tu problema y ni me toques, aléjate entonces de mí, lejos”.

Esta no sería el primer encuentro entre Navarro y Montero, pues hace algunas semanas tuvieron una fuerte discusión en la que la modelo llama "mosca muerta" a la actriz y la acusa de traicionar a sus amigos hablando mal de ellos como estrategia para permanecer en "La Casa de los Famosos".

