Regina Blandón: Esto opinó la actriz, en lenguaje inclusivo, sobre el tema de abuso que minimizó su padre

Después de que Regina Blandón decidió romper el silencio y revelar que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña de 6 años de inmediato hubo reacciones. Una de éstas fue la de su propio padre, Roberto Blandón, quien al parecer minimizó el caso tras asegurar que "nunca llegó a ser un abuso realmente".

En este caso, la actriz que le dio vida a Bibi de la serie "La Familia P. Luche" fue cuestionada al respecto por la prensa rosa. Ella, al saber que se trata de un tema delicado no tuvo problema en responder de la mejor manera y cortar de tajo algo que resultaría doloroso.

"No, no mucho. Creo que he aprendido o he trabajado en eso y en lidiar con... al final suena ¡agh!, pero el estar en el ojo público desde muy pequeña como que he sabido cómo darle la vuelta a que hablen siempre, todo el tiempo, o sea, no que sea yo muy importante y que hablen siempre, todo el tiempo; pero que cuando hablan, pues siempre van a hablar y siempre estás en el ojo público", mencionó Regina Blandón.

De igual manera, cuando le preguntaron por la reacción de su padre ella dijo de manera concisa: "Hablé con él. ¡Gracias!". DE igual manera, Regina Blandón, quien se expresó en leguaje inclusivo, le mandó un mensaje a todas las personas que atraviesan por esta difícil situación:

"Quiero decirle a todas las personas que sufran una condición de abuso como lo dije hace rato que va a haber alguien que les va a agarrar siempre la mano y que alcen la voz y que ya basta de si la justicia no se hace cargo, pues ya nos tocó a nosotros como sociedad: todos, todas y todes y ya está"

¿Qué fue lo que le pasó a Regina Blandón?

Regina Blandón hizo dicha impactante revelación durante una entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain de Pandora. En este caso, mencionó que ella no fue quien le comentó que era víctima de abuso a sus padres, sino su primo: les narró que un trabajador de la casa de sus abuelos se metía a su cuarto en las noches para tocarla de manera indebida.

Esto, como era de esperarse, generó afectaciones en la actriz, pues tuvo que ser llevada a terapia para poder superar poco a poco el trauma que le generó dicho trago amargo.

Por esta razón ella le pide a todas las víctimas de abuso sexual que alcen la voz, pues es la única manera de terminar con su infierno y, que al hablarlo, les ayudará en el proceso de superación.

Regina Blandón fue tajante con sus respuestas (Foto: Instagram @reginablandon)

