Amigo de Mónica Dossetti confirma maltratos “no la bañaban”; ¿van a cuidar a la actriz en la Casa del Actor?

La agresión a Mónica Dossetti ha generado gran preocupación entre celebridades que trabajaron y comparten una gran amistad con ella, entre estos el actor José Antonio Iturriaga quien confirmó los maltratos de los que es víctima la actriz por parte de su familia y pidió ayuda para que sea recibida en la Casa del Actor.

En entrevista para “Ventaneando”, Antonio Iturriaga dijo ser un gran amigo de Mónica Dossetti y señaló que ha estado en contacto con ella desde que se alejó de los reflectores debido a la esclerosis múltiple que padece, por lo que sabe y confirmó los maltratos de los que es víctima la actriz por parte de su familia.

El actor detalló que su familia le quitó a Dossetti documentos como su acta de nacimiento y tarjetas de crédito, por lo que no tiene dinero para acudir con un médico; además, señaló que no la tienen en buenas condiciones pues “no la bañaban” y tampoco le compraban los pañales que necesitaba debido a su enfermedad.

Al cuestionarle sobre la persona que pudo haber filtrado el video, indicó que pudo haber sido Pepe Cabello, quien les renta la casa y también trabajó en la televisora junto a Mónica Dossetti, pues pudo haber sospechado de maltrato a la actriz. Iturriaga añadió que José “N” consume sustancias desde hace algunos años, tal y como él mismo se lo dijo a las autoridades.

Piden ayuda a la Casa del Actor

José Antonio Iturriaga indicó que pedirá ayuda a la Casa del Actor para que puedan recibir a Mónica Dossetti y sacarla de la casa en Tepoztlán en la que vive con su hermano. Indicó que de lo contrario presentará una solicitud ante las autoridades para llevarla a un asilo donde sea atendida.

Sobre su estancia en la Casa del Actor, Jorge Ortiz de Pinedo señaló en entrevista para “Ventaneando” que no sería posible recibir a Mónica Dosseti. En primer lugar por su edad y en segunda porque no cuentan con los recursos para ayudarla en su estado de salud.

El actor indicó que desde el 2013 Mónica Dossetti fue dada de baja del sindicato por no cotizar y además de que no está trabajando: “No existen los elementos para poder cuidarla (…) Lo veo complicado por su edad, su condición física y porque no hay recursos”.

