"A nosotros no se nos va el aire": Así fue como ex intregrantes de La Academia criticaron a Myriam Montemayor | VIDE

Este fin de semana se hizo viral en redes sociales un video donde se aprecia a ex integrantes de La Academia criticando a Myriam Montemayor, ganadora de la primera generación.

Y es que los exacadémicos se reunieron en un restaurante de la Ciudad de México, estilo Sinaloa. Entre los que se reunieron estaban Toñita, María Inés, Estrella Veloz, Raúl Sandoval, entre otros. Además, también se reunió el que fue alguna vez director Héctor Martínez.

Durante la reunión, Estrella Veloz hizo un live en Instagram y en una parte, Raúl Sandoval, Toñita y ella comentaron la manera peculiar en la que canta Myriam.

¿Qué fue lo que ocurrió? Los ex académicos cantaron "Mi Gusto es" y al finalizar Héctor Martínez comentó que les hacía falta Myriam para que se afinaran.

Estrella, inmediatamente captó los hechos y comenzó a hacerle segunda a Toñita. La cantante se tapó la nariz imitando la forma en la que canta Montemayor.

Luego del clip los usuarios esperaron la respuesta de Myriam y vaya que no decepcionó, pues la ganadora lanzó un contundente mensaje en redes sociales.

Al parecer, la enemistad entre Toñita y Myriam, ambas exintegrantes de 'La Academia', sigue sin concluir, pues en esta ocasión, la también llamada 'Negra de Oro' no dudó en asegurar que si ve a Montemayor la golpeará.

Luego de que Toñita fuera abordada por diversos medios de comunicación, la cantante aseguró que gracias a todo lo dicho por Myriam Montemayor su hija ha llegado a ser acosada por preguntas incómodas por la prensa de espectáculos, lo cual es "muy cruel" considerando que la pequeña es menor de edad y padece depresión y ansiedad.

En este sentido, aseguró que ella nunca le hizo nada a Myriam Montemayor y esta aún así la ha atacado, por lo cual, ella dejará todo en manos del karma, ya que las personas que hacen daño en esta vida y permiten que le hagan daño a los demás "les va a ir de la fregada".

“El día que la vea me la voy a madre*r, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, expuso Toñita ante los medios.