Chris Hemsworth estuvo a punto de perder su papel como Thor por este atractivo actor

Chris Hemsworth es una de las grandes estrellas de Marvel y la cinta “Thor: Love and Thunder” ha tenido un gran éxito en taquilla, sin embargo, confesó recientemente que estuvo a punto de perder su papel como el Dios del Trueno ante un atractivo actor que es muy cercano a él.

El actor, de 38 años, hizo su primera aparición como Thor en 2011 y de inmediato se convirtió en uno de los superhéroes favoritos de Marvel, aunque recientemente confesó a la agencia EFE que aún considera que tras cada película no lo volverán a llamar: “Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta”.

Aunque los fans del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) ya no imaginan a otro actor dando vida al dios nórdico, Hemsworth no deja de lado la inseguridad de perder su papel debido a que no tuvo el mejor inicio cuando realizó el casting para la primera película y otro actor estuvo a punto de “robárselo”.

Liam Hemsworth sería Thor. Foto: Instagram @liamhemsworth

Se trata de su hermano Liam Hemsworth, de 32 años, quien se preparó al máximo para poder realizar el casting y fue así como logró quedarse entre los cinco finalistas. Sin embargo, lo descartaron debido a su edad ya que aún era muy joven y por ello apareció en la cinta “Los juegos del hambre” junto a Josh Hutcherson y Jennifer Lawrence.

Chris Hemsworth no sería Thor

En entrevista para Wired’s “Autocomplete Interview”, Chris Hemsworth reveló que su hermano ya había sido considerado para ser el actor que diera vida a Thor en la exitosa película, pero luego de que fuera rechazado por su edad el mánager fue quien lo recomendó una vez más.

“Dijeron: ‘Mira, es genial, pero es un poco joven’. Mi manager entonces dijo: ‘Bueno, él tiene un hermano mayor’, que era yo. Regresé, volví a audicionar varias veces y simplemente tenía una actitud diferente. Tal vez tenía un poco más de motivación porque mi hermano pequeño pudo y yo no. También había hecho un par de películas entre esas dos audiciones, así que tenía un poco más de experiencia y confianza”, detalló.

El actor añadió que no era la primera vez que hacía el casting pues ya lo habían rechazado debido a que realizó un “trabajo terrible”, pero los productores y el director decidieron darle una segunda oportunidad.

Chris Hemsworth estuvo a punto de perder su papel como Thor. Foto: AP

