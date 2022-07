Chris Evans confesó una de las cosas que odia de su interpretación como Capitán América

Chris Evans es uno de los actores más queridos y reconocidos del mundo. Su talento lo ha llevado a ser noticia muchas veces, desde su figura, sus amores o bien, el reciente emparejamiento con Shakira tras la ruptura de su relación con Gerard Piqué.

Sin embargo ahora Chris Evans fue noticia por confesar lo que odió de su paso en Capitan América, la película que hoy lo tiene en el estrellato, y que desde su debut como el héroe en 2011 y a partir de entonces protagonizó más de 10 largometrajes del estudio.

Chris Evans confesó que no le gustó de ser Capitan América.

A pesar de que Evans es un agradecido con Marvel por la oportunidad que tuvo en Los Vengadores, en la actualidad tiene alguna que otra queja de haber interpretado al protagonista durante tanto tiempo. Una de las cosas que el actor no disfrutó mucho de su paso por las filmaciones, fue el vestuario.

Chris Evans admitió que el traje de Capitán América era uno de los peores, especialmente si se lo comparaba con el del resto de los Vengadores. "Es el traje para él y le funciona, pero seamos honestos, no es lo mejor. Todos son mejores que los míos. Ya sea Scarlett (Johansson), Chris (Hemsworth), ya sea Tom Holland", dijo el actor en referencia a la Viuda Negra, Thor y el Hombre Araña, respectivamente.

Chirs Evans en su colorido traje de Capitan América.

El actor no hacía referencia a la comodidad del traje a la hora de ejecutar secuencias de acción o complejas acrobacias, sino que Chris Evans simplemente se refería al diseño del traje. Aunque no se haya sentido a gusto con el mismo, la apariencia del héroe en su salto a la pantalla grande fue bastante fiel a los cómics. No hay que olvidar que el personaje del Capitán América encarna la esencia del patriotismo y los principios morales idealistas de Estados Unidos, y por eso los colores que vistió.