En la mira, exsecretario de Salud de Chiapas y colaboradores por desvío de recursos

A partir de este día arrancó la auditoria en contra de la administración del exsecretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, y de sus colaboradores por presunto desvío de recursos para imagen personal. Rafael Domínguez Cortés, secretario Técnico de la Secretaría de Salud de la entidad reveló que al culminarse los tiempos de entrega recepción, comenzaron las auditorías a las direcciones de Administración y Finanzas, Infraestructura en Salud, de Salud Pública, Atención Médica, Protección contra Riesgos Sanitarios y de Planeación y Desarrollo.

Así como a las jurisdicciones sanitarias, Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Banco de Sangre, los hospitales, centros de salud, centros de hemodiálisis, almacenes centrales de abastos y cámaras de red de frío en los que se realizaron trabajos de reconversión, rehabilitación, mantenimiento o equipamiento.

Lo anterior tras detectar presuntas irregularidades en dichas áreas, para ello junto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción realizarán las auditorías tanto físicas como financieras quienes arrojarán la totalidad de los desvíos.

Lamentó las irregularidades en las distintas áreas del Instituto de Salud, ya que fueron presuntamente desviados para asuntos personales y que no se atendió la salud de los chiapanecos.

“Lo más sagrado de la vida es la salud y no se vale que hayan lucrado con los recursos de los programas y proyectos para exaltar una imagen personal. Así como tampoco se vale que hayan intimidado al personal para colaborar en tareas extraoficiales no contempladas dentro de sus tareas diarias”, apuntó.

Ante esta situación habrá consecuencias y se aplicará la ley de manera irrestricta y rigurosamente, sentenció. El funcionario de Salud Pública expuso que se procederá penalmente cuando se detecten estas fallas.

“Hubo intereses personales, el nepotismo y otras actitudes, así como irregularidades que no tienen cabida en la presente administración. El recurso humano es tan valioso e indispensable que no pueden ser tolerados los abusos que personas privilegiadas desde una posición jerárquica otorguen espacios laborales a quienes no se lo merecen ni cuenten con el perfil profesional o mérito correspondiente que fueron beneficiadas y quienes verdaderamente se lo merecían fueron excluidos”.