Disney Plus: Daredevil y Kingpin regresan al universo Marvel con la serie Echo

Dos de los personajes más queridos por los fans de las series creadas para Netflix y que ahora ya forman parte del universo Marvel, volverán a la pantalla chica de la mano de Disney Plus y con una gran serie entre las manos.

Se trata de Vincent D'Onofrio y Charlie Cox, quienes dieron vida a los personajes icónicos del mundo de Spider-Man, Kingpin y el superhéroe, Daredevil.

Ambos personajes retomarán su esencia para participar en un nuevo proyecto, la serie Echo, D"Onofrio como Wilson Fisk y Cox como el abogado Matt Murdock en la serie que estaría por estrenarse en el verano del 2023.

Charlie Cox participó en las tres temporadas de Daredevill, entre el 2015 y el 2018, la miniserie The Defenders del año 2017 y la película Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Lejos de Casa, estrenada en 2021).

En tanto, D’Onofrio apareció en 27 episodios de Daredevil y tres episodios de Hawkeye (2021), donde es el tío adoptivo de Maya López/Echo (Alaqua Cox) y quien será la próxima protagonista de una historia de Marvel para Disney Plus.

De regreso a Marvel

Dicha serie abarcará la historia de Echo, personaje creado en 1999 y que salió por primera vez en el número 9 de Daredevil en diciembre de aquel año.

Echo fue escrita por David Mack y el artista Joe Quesada, luego de una primera fase como Echo, toma la identidad de Ronin en The New Avengers #11 en noviembre de 2005.

La serie forma parte de la Cuarta Fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y se prevé que en poco tiempo se convierta en una de las favoritas del público por el regreso de Cox en el papel que tanto han alabado los fans en un proyecto que se creó fuera de Marvel y de Disney y con el cual obtuvo un gran reconocimiento de la crítica y de los seguidores del personaje y desde luego de Spider-Man.

