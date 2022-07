Belinda, La Mala Rodríguez y Elettra Lamborghini juntas en un proyecto que va a dejar a todos boquiabiertos

Belinda sigue triunfando en España, la estrella juvenil sorprendió a sus seguidores en redes sociales, cuando subió una historia a su cuenta de Instagram en la que da a conocer uno de sus nuevos proyectos, que no tiene nada que ver con lo que ha hecho recientemente.

Después de formar parte de los protagonistas de “Bienvenidos a Edén”, una producción original de Netflix España, la cantante retoma su carrera en la música y se une a dos famosas intérpretes.

Compartirá créditos en un sencillo con Mala Rodríguez y Elettra Lamborghini, para Belinda según sus propias palabras es “un sueño hecho realidad”, pues así lo escribió en el video con que dio a conocer la noticia.

Hasta al momento se han revelado más detalles sobre el nombre del tema ni la fecha de lanzamiento, tampoco hay información desde de las cuentas oficiales Mala Rodríguez y Elettra Lamborghini.

Cabe recordar que desde hace varios años Belinda no da a conocer material discográfico nuevo, sólo en colaboraciones, ya que tiene problemas con sus antiguas disqueras.

Belinda en México

La ex pareja de Christian Nodal hace unas semanas visitó México para cumplir con compromisos que tenía en un evento en Monterrey, al llegar al aeropuerto fue perseguida por medios de comunicación que la cuestionaron sobre su pasado romance, pero ella prefirió no tocar el tema y declaró que estaba “feliz y ganando como siempre”.

El 25 de junio en el Machaca Fest 2022 que se llevó a cabo en el Parque Fundadora, todo marchó bien durante los primeros minutos, después hizo participes a sus fans de sus malestares. "me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir", dijo la intérprete de “Sapito”, “Ángel” y “En la oscuridad”.