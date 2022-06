BTS pinta la CDMX de morado con Spotify para celebrar el lanzamiento de "Proof”

BTS está a nada de estrenar "PROOF", su nuevo álbum. El fenómeno K-Pop tendrá su nuevo comeback hoy a las 11 de la noche, tiempo de México, con su canción "Yet to come". Además, junto a Spotify realizarán una campaña mundial de I purple U que pintará las calles de morado.

De acuerdo con un comunicado, la campaña #SpotifyPurpleU celebrará el lanzamiento del álbum con un evento que recorrerá las principales ciudades y países que más escuchan a BTS en la plataforma de streaming. México es uno de los principales oyentes de la banda.

La CDMX es la segunda con más oyentes en el mundo de BTS con 599,269 usuarios, y el país en general está en el tercer lugar. A través de un micrositio creado exclusivamente para el ARMY, podrán encontrar contenido en español, videoclips en la playlist "This is BTS", y un filme que rememora sus épocas anteriores.

BTS se hará presente en la ciudad de México con #SpotifyPurpleU

Spotify ofrecerá al ARMY una experiencia única, pues permitirá que se realicen tarjetas personales #MyBTSProof basadas en sus canciones favoritas de BTS, el cual podrán compartir en sus redes sociales en torno a la celebración del comeback y su noveno aniversario.

Además, la campaña #SpotifyPurpleU pintará las paredes y vallas de la CDMX, aún no se sabe la ubicación de estos anuncios, pero de encontrarlos podrás retratarte con ellos para unirte a la tendencia y la festividad de BTS. El sitio creado para las fans estará disponible en varios idiomas, entre ellos el español.

¿Cuántas ARMY existen en México?

En México, de acuerdo con cifras de Spotify, BTS tiene oyentes que van de:

61% Mujeres

33% Hombres

2% No-binarios

Las edades de los fans en México son:

18- 24: 24%

23- 27: 24%

28- 34: 23%

Y en general, BTS cuenta con 35 millones de oyentes mensuales y 50 millones de seguidores en todo el mundo.

