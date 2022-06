María Félix hizo llorar a bella actriz de Cine de Oro; así la despreció "La Doña"

María Félix era conocida por su trabajo en época de Oro del Cine Mexicano, así como por su belleza y su personalidad fuerte, pues muchas veces mostró su temperamento a sus compañeros, una de las que fue víctima de su actitud fue la actriz española Sara Montiel, a quien hizo llorar debido a su desprecio, pues ella admiraba mucho a "La Doña" que con sus películas conquistó al público europeo.

María Antonia Abad Fernández, nombre real de la actriz, comenzó su carrera a los 17 años de edad con la película española "Te quiero para mí", de 1943, en la que apareció como actriz secundaria con el mote artístico de María Alejandra; gracias a este trabajo consiguió su primer protagónico un año después en "Empezó en boda", ya con el alias a Sara Montiel. Sin embargo, la cinta que le dio fama internacional fue "Locura de amor" y a partir de ese momento comenzó a trabajar en otros países, incluido México.

Sarita Montiel llegó a México en los años 50 Foto: Especial

María Félix hizo llorar a Sara Montiel

La actriz española llegó a tierra azteca en la década 50 para continuar con su carrera artística en la época dorada de la cinematografía nacional, al igual que sus compatriotas, como Jorge Mistral, quien en ese entonces era uno de los galanes más cotizados de la industria, por lo que fue elegido para compartir créditos con María Félix en la película "Camelia", (1954), del director Roberto Gavaldón.

Sarita Montiel, como fue nombrada de cariño la actriz, visitó a Mistral en el set de grabación, en donde aprovechó para conocer a "María Bonita", a quien admiraba profundamente desde varios años atrás y “veneraba”, según contó la propia diva del cine español, sin embargo, nunca se imaginó que su primer encuentro con Félix la haría llorar debido a la actitud y cometarios que le hizo al verla.

A pesar de que Montiel había sido muy discreta, al notar su presencia, la protagonista de "Tizoc: amor de indio" le apuntó con el dedo y le dijo que debía salir inmediatamente ya que nadie le había dado permiso para estar en el lugar. “La tía me vio y dice: ‘Aquella señorita que está ahí enfrente, fuera del set, que no tiene nada que hacer aquí'. Mira, yo me quería morir”, reveló la española en Historia detrás del mito.

La actriz originaria de Campo de Criptana, España, salió corriendo con lágrimas en los ojos, mientras su compañero Jorge Mistral, la siguió para explicarle que así era María Félix cuando no sabía quién era la persona. Por su parte, la diva del Cine de Oro al enterarse de que Sara sólo la quería conocer, se mostró enojada y dijo: "'Yo, con esta niña, no me retrato. Usted, ¡fuera! No, no, no, ¡fuera!'”, recordó Montiel en otra entrevista.

Lamentablemente, este no fue el único desplante que la sonorense le hizo a Sarita, puesto que en un viaje a España en 1947, la protagonista de "Ahí viene Martín Corona" también quería conocerla y "La Doña" se negó completamente. No fue hasta 1997, que Sara Montiel cumplió su objetivo de estar junto a María Félix durante Primer Festival de Cine de Madrid, pues en ese evento convivió con la mexicana y por fin le pudo decir cuanto la admiraba.

