Lucía Méndez se enamoró del hijo de María Félix pero NO fue su novia por ésta razón

Una de las actrices más bellas de la televisión y el cine sin duda fue Lucía Méndez, quien conquistó al público con su carisma y talento que dejó ver en cada uno de sus proyectos. La artista cautivó a varios hombres, sin embargo, nunca pudo conseguir el corazón del hijo de María Félix, de quien estuvo enamorada y declaró que hasta pudo pensar en casarse.

A pesar de que "La Doña" tuvo cuatro matrimonios, sólo fue madre una vez, pues a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, lo tuvo el 6 de abril de 1935 con su primer esposo. Aunque el joven no estuvo los primeros años de su vida con la diva de la época de Oro del Cine Mexicano, pronto le llamó la atención la industria del entretenimiento y en 1960 debutó en la telenovela "La mujer dorada" y cuatro años después hizo lo propio en la pantalla grande con "Simón del desierto".

Enrique Álvarez Félix fue le único hijo de "La Doña" Foto: Especial

Lucía Méndez se enamoró de Enrique Álvarez Félix

El hijo de María Félix formó su propia carrera alejada de la de su madre, por lo que hizo proyectos en el teatro, cine y en la televisión, siendo esta última en donde más papeles consiguió, uno de los que marcó su carrera fue Gustavo Adolfo Almazán y de la Vega en el melodrama "Colorina", de 1980, en el que su coestrella fue Lucía Méndez, quien era una de las protagonistas más populares de aquella época.

En diferentes entrevistas, la actriz ha dejado ver el aprecio que le tenía a Enrique, quien confesó besaba muy bien, pues aunque los acercamientos en las telenovelas no son reales, el histrión sí le daba "beso francés". Además, ha declarado que le gustaba tanto el hijo de María Félix que se hubiera casado con él, sin embargo, no lo hizo porque el joven "era gay".

"Enrique Álvarez Félix, el hijo de María, era mi amor y mi adoración, lástima que era gay, lo digo abiertamente; si no yo me hubiera casado, embarazado, con él. Me gustaba mucho", destacó Lucía Méndez en una entrevista con Omar Chaparro, en donde reveló que tuvo una gran amistad con la protagonista de éxitos como "Enamorada" y "Tizoc: amor de indio".

¿Enrique Álvarez Félix era gay?

De acuerdo a varios rumores de la época, María Félix había notado la orientación sexual de su hijo a muy temprana edad, por lo que lo inscribió a colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia. Sin embargo, Enrique Álvarez regresó a México y comenzó a destacar en la industria del entretenimiento en donde fue muy popular gracias a sus protagónicos, pero también a las especulaciones sobre su relación con otras personalidades como Carlos Piñar, quien fue vetado por un expresidente.

En 1971 participó en la película "La primavera de los escorpiones" en donde interpretaba al amante de un hombre, por lo que a partir de ese momento se comenzaron a intensificar los rumores de su supuesta homosexualidad. La misma María Félix estuvo distanciada de su hijo durante un tiempo, debido a las habladurías de la gente y al rechazo que supuestamente le tenía.

Enrique Álvarez Félix murió el 24 de mayo de 1996 víctima de un infarto agudo al miocardio, en la Ciudad de México, a los 62 años de edad. "La Doña" nunca confirmó la orientación sexual de su hijo, por lo que aún ahora siguen las especulaciones.

