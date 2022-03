Hijo de María Félix protagonizó película gay que desató los rumores sobre su homosexualidad

El Cine Mexicano ha llevado a la pantalla grande diferentes historias, algunas de ellas con temática LGBT que generaron mucha polémica, como la que protagonizó Enrique Álvarez Félix, hijo de María Félix, junto a la actriz de la época dorada de la cinematografía y sex symbol Isela Vega.

Después de que 'La Doña' se convirtiera en un ícono de la pantalla grande, su hijo Enrique Álvarez probó suerte en la industria, siendo bien recibido por la crítica, que destacó su participación en la película 'Los Caifanes' de 1966, en donde compartió créditos con Sergio Jiménez, Óscar Chávez, Ernesto Gómez Cruz, Julissa -primera mujer en el Rock and Roll-, entre otros jóvenes artistas.

En tanto, Isela Vega se convirtió en una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano, pues con su hermoso rostro y espectacular figura conquistó al público de la época. En 1960 hizo su debut en el cine con la cinta 'Verano violento' estelarizada por Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo. Después de esta participación, la actriz consiguió otros papeles importantes, además de hacer una carrera como guionista, productora y directora.

Enrique Álvarez Félix protagonizó 'La primavera de los escorpiones' Foto: Especial

Enrique Álvarez e Isela Vega protagonizan película gay

En 1971 se estrenó la película 'La primavera de los escorpiones', del director Francisco del Villar, la cual estaba basada en la novela homónima de Hugo Argüelles. Isela Vega, Enrique Álvarez Félix y Milton Rodríguez, fueron los protagonistas de este triángulo amoroso que escandalizó al público de la época, quien pidió que la retiraran de las salas de cine.

La historia se centra en una joven madre soltera (Vega) que viaja con su hijo pequeño a Valle de Bravo, en donde conoce a una pareja homosexual (Álvarez y Rodríguez) que está atravesando por una crisis. Las cosas se complican y de repente se sienten atraídos por la mujer, que termina sosteniendo relaciones íntimas con ambos. El personaje de Enrique se enamora del de Isela, provocando una terrible venganza por parte de su novio.

El largometraje fue muy polémico, pues hay que recordar que en esa época la homosexualidad aún era aceptada y era una de las primeras veces que se veía una pareja gay en pantalla. Por esta razón, un grupo de personas solicitó al entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez que la prohibiera, pero dicha demanda no prosperó, sin embargo, tras su salida de cartelera, no ha vuelto a ser exhibida en televisión abierta y no fue comercializada en video.

Enrique Álvarez Félix y los rumores de su homosexualidad

Tras el estreno de la película, comenzaron a crecer los rumores sobre la supuesta homosexualidad de Enrique Álvarez Félix. Se dice que por culpa de esta cinta, la misma María Félix estuvo distanciada de su hijo durante un tiempo, debido a las habladurías de la gente y al rechazo que supuestamente le tenía.

En aquellos años, se especulaba que 'La Doña' había notado la orientación sexual de su hijo a muy temprana edad, por lo que lo inscribió a colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia. No obstante, Enrique regresó a México y fue una destacada figura del cine y la televisión, por lo que siempre fue vinculado con varias estrella como Carlos Piñar, quien fue vetado por un expresidente.

