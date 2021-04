María Félix: La FOTO que comprueba cómo era su relación con Lucía Méndez

Luego de que el pasado 8 de abril se cumplieron 107 y 19 años del nacimiento y fallecimiento, respectivamente, de la primera actriz María Félix, se dio a conocer que Lucía Méndez sostenía una amistad con La Doña y que vivió muchos momentos memorables, ya que una sala de arte presentó unas fotografías de una fiesta en la que ambas estuvieron en los años 80.

También señaló que desde que trabajó con el hijo de La Doña en la telenovela “Colorina”, empezó a convivir mucho con ésta y hubo una gran química entre ambas, comían juntas, y hasta una vez, Méndez bebió alcohol de más con ella y no podía ni pararse del asiento.

“Ya andábamos medio jarras. Yo, te soy sincera, no sé tomar, y ella sí sabía tomar. Al pasar la tarde… me servía y me servía bebida. Yo le decía: ‘no puedo ni pararme, qué vamos a hacer’. Entonces volteó y dijo: ‘No, qué barbaridad, es un escándalo. Tengo que inventar algo’… ‘Seguridad, estamos muy cansadas, necesito que nos carguen’… luego dijo: ‘Ves, es la ventaja de ser María Félix’”, contó Lucía Méndez.