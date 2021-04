María Félix: Así narró la forma en la que le llegó la oportunidad de ser actriz; "yo ni creía en el cine" | VIDEO

Con toda la fuerza de su personalidad, María Félix narró la ocasión cuando un misterioso hombre se le acercó para proponerle que hiciera cine. Este acto fue rechazado de inmediato por la diva sin saber que el aceptarlo cambiaría completamente su vida y se convertiría en todo un icono de su época.

Esto lo platicó durante una entrevista hecha por Iván Trujillo, a quien explicó que este hombre (Fernando Palacios, director de cine español), tuvo buen ojo, pues le insistió hasta que ella lo puso en tela de juicio. La propuesta se la hizo cuando ella miraba vitrinas en un negocio ubicado en calles del Centro Histórico de México. Entonces ella se desempeñaba como recepcionista de un cirujano plástico.

"Se paró un señor enfrente, me interpela y me ofrece hacer películas. Yo pensé que era algo que no era muy correcto. Además, yo ni creía en el cine, ni tenía idea de hacer cine. Para mi era una historia inventada de ese señor", expuso "La Doña" con puro en mano.

Asimismo, comentó que con el tiempo este hombre tomó sus señas y le insistió al grado de que ella reflexionó y pensó: "por qué no se podía probar y así se hizo, se probó".

¿Cómo le hizo María Félix si no estaba preparada como actriz?

"María bonita" reveló que nunca tuvo una lección que la preparara como actriz; sin embargo, aseguró que sus improvisaciones y la memoria prodigiosa que tuvo le ayudaron bastante, pues debía aprenderse los diálogos, algo que no se le dificultó.

"Tuve la suerte en mi vida de encontrarme gentes muy estupendas, fabulosas que le ayudaron en su desempeño como actriz que ella tomó como algo divertido", comentó María Félix.

Aniversario luctuoso y natalicio de María Félix

Este 8 de abril es especial para el cine mexicano, pues es el día en que nació y falleció la diva del Cine de Oro Mexicano, María de los Ángeles Félix Güereña, nombre real de la actriz. La tierra de Álamos, Sonora, la vio llegar al mundo en el año de 1914 y la Ciudad de México, morir en el 2002.

Algunas de las películas que protagonizó "La Doña" fueron:

El Peñón de las Ánimas (1942)

María Eugenia (1942)

Doña Bárbara (1943)

La china poblana (1943)

La mujer sin alma (1943)

La monja alférez (1944)

Asimismo, hizo cine extranjero, filmando películas en Europa, España, Italia y Francia que le valieron la fama internacional. Además de que fue reconocida por su fuerte personalidad que no permitía que nadie se propasara con ella.

