Bella actriz del Cine de Oro que opacó a María Félix tuvo una trágica y dolorosa muerte

Durante la Época de Oro del Cine Mexicano surgieron una gran cantidad de bellas actrices que lograron dejar huella dentro de la industria cinematográfica nacional, sin embargo, muy pocas veces se les suele reconocer como se debe y por ello, en esta ocasión recordaremos a Amanda del Llano, quien fue una de las pioneras de los desnudos artísticos en la pantalla grande, por lo que haremos un breve recorrido por su carrera y te diremos cómo fue la trágica y dolorosa muerte de la actriz que fue capaz de opacar a María Félix.

Amanda del Llano Serrano era el nombre completo de la actriz, quien era originaria de Tapachula, Chiapas de donde era su madre, sin embargo, su padre era originario de Sevilla, España. Aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que fue a finales de la década de 1930 cuando llegó a la Ciudad de México para continuar sus estudios, no obstante, debido a su belleza comenzó a llamar la atención de distintos productores que la invitaron a participar como extra en sus películas, su debut ocurrió en “Al son de la marimba” (1941).

Amanda del Llano logró destacar gracias a su talento y a su extraordinaria belleza. Foto: Especial

Luego de participar en distintas cintas, fue hasta 1946 cuando el nombre de Amanda del Llano comenzó a tomar relevancia dentro de la industria del espectáculo pues además de ser sumamente bella demostró tener el talento necesario para brillar junto a las más grandes estrellas del momento y prueba de ello es que llegó a compartir créditos con las más grandes figuras del momento como David Silva, Luis Aguilar, Germán Valdés “Tin Tan”, Pedro Armendáriz, Manolín y Schillinsky, Jorge Negrete, Joaquín Cordero, Fernando Soler y Pedro Infante, entre muchos otros.

Amanda del Llano pudo brillar junto a las más grandes figuras de la época. Foto: Especial

Amanda del Llano alcanzó el punto cumbre de su carrera en el cine durante la primera parte de la década de 1950 y prueba de ello es que gracias a su participación en la película “Reportaje”, en la cual participaron prácticamente todas las estrellas del momento, fue la única en ser nominada al Premio Ariel opacando las actuaciones de otras figuras femeninas como María Félix, Dolores Del Río y Miroslava Stern.

En los siguientes años, Amanda del Llano conquistó un Premio Ariel por su participación en “La Rebelión de los colgados” (1954), la cual, es considerada su mejor película, además, fue una de las pioneras de los desnudos artísticos en la pantalla grande en cintas como “El Seductor” (1955), La ilegítima (1956) y “Los amantes” (1956), no obstante, esta situación también le valió ser relegada del medio artístico pues en ese entonces no todos veían con buenos ojos tanto liberalismo por lo que su carrera perdió fuerza, no obstante, encontró el amor y se casó con el también actor Crox Alvarado.

Amanda del Llano fue una de las pioneras de los desnudos artísticos. Foto: Especial

Para la segunda mitad de la década de 1950, Amanda del Llano decidió buscar nuevos horizontes y viajó a España para consolidarse como cantante, lo cual consiguió interpretando canciones del género ranchero, no obstante, en 1960 regresó a México para tratar de retomar su carrera como actriz, sin embargo, solo pudo conseguir unas cuantas oportunidades en la pantalla grande pues todavía no era muy bien vista por su pasado con los desnudos artísticos.

Los últimos años de vida de la bella actriz fueron sumamente tortuosos debido a que experimentó diversos problemas intestinales que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas, las cuales, solo contribuyeron a que su salud se deteriorara con mayor velocidad y fue en junio de 1964 cuando falleció alejada de los reflectores.

Amanda del Llano falleció cuando apenas tenía 44 años de edad. Foto: Especial

