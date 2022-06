Lucha Villa reaparece en redes sociales tras 25 años de ausencia; así de impactante luce ahora

Fue en 1997 cuando Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa, dejó los escenarios y también de los reflectores de la prensa luego de que una mala práctica médica la dejara casi al borde de la muerte, desde entonces sus apariciones han sido muy esporádicas y esta semana sorprendió a sus fanáticos al compartir en redes sociales una fotografía a sus 85 años.

La famosa cantante de regional mexicano ha permanecido desde hace un cuarto de siglo alejada de la vida pública y bajo el cuidado y compañía de sus familiares, salvo pocas excepciones en que ha decidido realizar alguna publicación en su cuenta oficial de Instagram, tal como ocurrió esta semana en la que sus seguidores pudieron ver su rostro de nuevo.

Fue así que Lucha Villa mostró al mundo cómo luce igual a sus 85 años y demostró que su particular belleza sigue siendo palpable, así como su emblemático porte. En la imagen, la intérprete de "Tú a mi no me hundes" aparece sonriente en una mesa, acompañada de “La Señora Hermes”, a quien sele identifica como una gran amiga, con la que mantiene relación desde hace al menos 60 años.

Lucha villa reaparece sonriente, saludable y rejuvenecida

Para los miles de fans de la cantante fue una gran sorpresa verla en un excelente estado de salud, pues a Lucha Villa se le ve sonriente en la ya icónica fotografía: “Nuestra reina hermosa acompaña de una de sus amigas más entrañables, la señora Hermes, quien ha estado a su lado desde los 60s”, se lee en el texto que acompaña a la imagen.

Hay que recordar que Lucha Villa comenzó su carrera artística en la década de los 60, cuando empezó a demostrar su talento como artista al interpretar temas de reconocidos compositores como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. La cantante también hizo carrera en el cine, en donde debutó como actriz al protagonizar "El Gallo de Oro" en 1964, al lado de Ignacio López Tarso.

A partir de entonces se le comenzó a identificar como "La Reina de los Palenques", debido a su prominente voz, la cual se pudo escuchar a lo largo de 37 años de trayectoria artística, la cual se vio interrumpida debido a una complicación derivada de una operación estética, la cual la dejó en coma durante dos semanas.

Esta situación le ocasionó a Lucha Villa un daño cerebral que le disminuyó su capacidad motriz y de lenguaje. Y aunque los médicos le aseguraban que su recuperación sería paulatina, la famosa intérprete ya no volvió a ser la misma, por lo que se alejó de manera definitiva de los escenarios y ha permanecido desde entonces en un rancho en San Luis Potosí, en donde se encuentra bajo el cuidado de sus hijas.

