Ella es la modelo que dará vida a Ashley Graham en el remake de Resident Evil 4

Una de las noticias que más sorprendió a los gamers durante el State of Play de junio fue la confirmación del esperado remake de Resident Evil 4, de Capcom, el cual no sólo luce asombroso de principio a fin, si no que algo que cautivó y llamó la atención de los fanáticos y hasta de los que no lo son fue Ella Freya, una modelo holandesa que interpreta el papel de Ashley Graham. Si quieres saber más sobre esta bella youtuber, sigue leyendo.

A pesar de que durante meses se estuvo rumorando sobre el remake de Resident Evil 4, para los seguidores de la saga la espera terminará el 24 de marzo de 2023, cuando salga a la venta el juego.

Sin embargo, esta no es la única sorpresa, porque durante muchos años han salido entregas de esta famosa saga de zombies, pero se conoce muy poco de los actores de doblaje o de quienes actúan para grabar el movimiento de los personajes. Por ello, te contaremos un poco sobre Ella Freya, la modelo holandesa que está volviendo locos a todos los gamers.

¿Quién es Ella Freya?

Ella Freya tiene 25 años y desde hace un par de años ha sido todo un fenómeno en Japón, país en el que vive y en el que se ha logrado obtener gran reconocimiento por ser streamer y youtuber.

Incluso, fue a través de su cuenta de YouTube donde compartió un pequeño video en el que relató cómo se sintió cuando vio el video sobre el anuncio del remake de Resident Evil 4.

"Casi lloro. Estoy demasiado feliz ahora. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón", especialmente porque desde hace meses ha estado grabando las escenas para este videojuego, pero por temas de confidencialidad no podía compartir la noticias con sus miles de seguidores.

El papel que interpreta Freya es importante, ya que para quienes jugaron la versión de 2005, sabrán que es la hija del presidente de Estados Unidos y el agente Leon S. Kennedy acude a su rescate a un pueblo en España, en donde empiezan a suceder cosas extrañas.

Se prevé que esta nueva versión del juego de Capcom tenga algunas modificaciones en el modo de juego y en su historia, pero habrá que esperar hasta el 2023 para conocerlos.

