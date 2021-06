Capcom recibe demanda por supuesto plagio de imágenes utilizadas en Resident Evil 4

Esta semana, la diseñadora y artista Judy A. Juracek interpuso una demanda contra de Capcom por el supuesto plagio de una de sus obras llamada Surfaces, publicada en 1996, y que posteriormente la compañía japonesa habría utilizado para ilustrar algunos de sus videojuegos más populares.

Al parecer Capcom podría haber utilizado material, como ilustraciones y fotografías, sin el consentimiento de la autora lo que podría estar violado los derechos de propiedad intelectual.

Tras la publicación del libro físico Juracek compartió una colección fotográfica que tras lanzarse a la venta se acompañó de un CD-ROM con versiones digitales de las imágenes, dicho contenido estaba acompañado por una leyenda que decía que estas podían usarse siempre y cuando la autora extendiera la respectiva licencia.

La demanda en contra de Capcom asegura que la compañía utilizó el contenido en varios títulos, logotipos de dicho libro y CD sin el permiso de la autora. El primero de los videojuegos es Resident Evil 4, cuyo logo presume la textura denominada G079 en el texto. El patrón de la puerta en el mismo videojuego utiliza también un diseño denominada W061 en el libro.

Otros títulos de Capcom que figuran son Resident Evil: The Umbrella Chronicles y Devil May Cry, con los que también se acompaña evidencia fotográfica de presuntos usos no autorizados de materiales con derechos de autor.

Hasta el momento Capcom no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la actual situación.