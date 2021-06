E3 2021: ¿Cuándo y dónde ver la conferencia de Nintendo?

A pocos días de comenzar el festival de videojuegos, E3 en su edición 2021, muchos usuarios se preguntan por una de las conferencias más esperadas, la de Nintendo, espacio en el que en el que la marca podría dar a conocer más detalles de la tan esperada entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Metroid y novedades del 25 aniversario de Pokémon, además de una nueva nintendo switch.

E3 2021 se llevará a cabo en un formato 100% digital, y gratuito, espacio en el que los publisher, entusiastas y medios se darán cita para conocer novedades de la industria del 12 de junio al martes 15 de junio. Será posible visualizar las conferencias, participar en los foros de discusión y disfrutar de espacios de experiencia y booths virtuales a través del sitio web oficial o de la app móvil.

Hasta el momento han confirmado su participación Nintendo, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros., Koch Media, Square Enix, Bandai Namco, Gearbox Entertainment, Verizon, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Binge y XSEED Games.

Ahora sabemos que la plática de Nintendo tendrá lugar, el próximo 15 de junio, a través de un Nintendo Direct de unos 40 minutos con juegos que se lanzarán en Switch «principalmente» en 2021 a las 18:00 (hora peninsular española, todos los horarios aquí) seguido de tres horas de gameplays en Nintendo Treehouse: Live.