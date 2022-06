Curvy Zelma conquista Instagram y da clases de moda con look inspirado en los años 90 | FOTOS

Curvy Zelma ha dejado claro que cuando se trata de estilo es una de las mujeres que sabe lo que hace, como lo confirmó con su look inspirado en los años 90 con el que conquistó Instagram y dio clases de moda, pues sin duda se lució con sus millones de fans.

La ex participante de "Survivor" actualmente destaca en redes sociales como una de las famosas que empoderan su cuerpo con sus modernos atuendos, mismos que luce en los programas en los que participa, como el matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría".

Curvy Zelma da clases de moda en look noventero

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 726 mil fans, Curvy se lució con jeans ajustados y estampado de estrellas, que combinó con una blusa de manga larga en tela de licra y un peinado de conguitos con pinzas de colores, muy al estilo de la década de los 90.

Curvy conquista en look retro Foto: IG @curvyzelma

En la imagen se puede observar a Zelma Cherem, nombre real de la actriz y conductora, luciendo un coqueto look en el que combinó lo mejor de los años 90, pues además de su peinado, combinó sus jeans con estrellas y su blusa con tenis de plataforma en colorido estampado.

Aunque no se trata de un look nuevo, pues en sus redes sociales ya había compartido fotografías con este atuendo, Curvy conquistó a sus miles de seguidores en la popular plataforma al mostrar la mejor manera de inspirarse en décadas pasadas para crear un look casual.

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", donde compartió foro con el cantante Alex Sirvent, cada día gana más seguidores y fans, a quienes no para de consentir con fotos y videos en los que luce al máximo su belleza y sobre todo su gran estilo de vestir.

La conductora, de 30 años, que actualmente colabora en el matutino "Venga la Alegría" con la sección "El chal de Curvy Zelma", ya se ha posicionado como un referente de moda para las chicas de talla grande y como un ejemplo de amor propio, razón por la que fue una de las invitadas estrella del pasado Pride 2022.

Así se lució Zelma con sus miles de seguidores. Foto: IG @curvyzelma

