Las FOTOS que demuestran que Ana Pau Capetillo, hija de Biby Gaytán, tiene todo para ser modelo

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han conformado una de las familias más queridas y seguidas dentro del mundo del espectáculo en México, esto debido a que ambos famosos suelen compartir a través de diversas redes sociales la manera en la que disfrutan pasar tiempo con sus hijos.

Recordemos que desde el inicio que se formó la relación entre ambos famosos, las miradas y los reflectores se encontraron puestos de inmediato sobre esta pareja debido al éxito de ambos dentro de la farándula; sin embargo, sus vidas ya no sólo son seguidas por sus proyectos profesionales en lo personal, pues ahora sus hijos también se han consolidado como personalidades del gremio del espectáculo, y a su corta edad tienen un gran número de seguidores.

Los hijos de Bibi Gaytán

Biby Gaytán tiene cuatro hijos con Eduardo Capetillo, los gemelos Daniel y Eduardo Capetillo Jr, sin embargo, para nadie es un secreto que quienes han seguido los pasos de sus famosos progenitores son sus hijas Ana Paulina y Alejandra, quienes también deciden compartir a través de plataformas digitales lo que disfrutan hacer en su día a día, y es precisamente ahora Ana Pau quien ha llamado la atención debido a que a través de plataformas como Instagram ha dejado ver que además de ser talentosa es bella, tanto como para ser modelo.

Ana Pau Capetillo, toda una modelo

Recientemente, Ana Paula Capetillo Gaytán, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán ha causado conmoción en redes sociales, y ha impactado a sus seguidores a quienes mantiene más cercanos a ella, especialmente desde la llegada de la pandemia por Covid-19, tiempo en el cual aumentó su actividad en redes.

En este sentido, la famosa hija de los actores ha sorprendido a sus miles de seguidores en redes sociales como Instagram, esto debido a que se ha dejado ver con varias transformaciones que han implicado distinguidos cambios de look.

Pero esto no es todo, pues la joven también se ha posicionado como una importante influencer de moda, y a través de su perfil de Instagram comparte diversas postales en las que presume su destacado look y sus atuendos más chic, demostrando que además los porta como toda una modelo, es por eso que a continuación te mostramos los mejores looks de Ana Pau Capetillo y su inspiración en las tendencias de moda.

