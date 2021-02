Ana Paula Capetillo, hija de Biby Gaytán, EXPLOTA contra los que la llamaron "NINI"; esto fue lo que dijo

Uno de los matrimonios más queridos en el mundo del espectáculo es el protagonizado por Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes llevan años de relación y dieron vida a cinco hermosos hijos que poco a poco comienzan a brillar en las distintas redes sociales.

Una de las jóvenes que más ha dado de qué hablar es Ana Paula Capetillo Gaytán pues en sus distintas publicaciones en Instagram ha demostrado que heredó la belleza y simpatía de sus talentosos padres.

En la red social, la joven cuenta con más de 380 mil seguidores, lo que deja claro que poco a poco se consolida como una de las modelos más seguidas en la plataforma digital en donde sube imágenes y videos presumiendo su envidiable figura.

Se defiende de ataques

Sin embargo, no todo podía ser miel sobre hojuelas para la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ya que, en los últimos días, ha recibido fuertes señalamiento que cuestionan sus actividades pues fue señalada como "Nini", algo que no fue para nada de su agrado.

Como sabes, en México, se les conoce como "Nini" a las personas que no estudian ni trabajan, por lo que el señalamiento no le pareció a Ana Paula Capetillo, quien, fiel a su estilo, desmintió que no haga nada.

En un breve video compartido en Instagram, la joven modelo aseguró que se encuentra estudiando la universidad; además, está emprendiendo en una nueva empresa de repostería.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente dio de qué hablar en el mundo del espectáculo ya que varios internautas aplaudieron su valor para enfrentar los señalamientos y otros criticaron la forma en que lo hizo.

iorm