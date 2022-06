"Un Verano Sin Ti": Cuándo y a qué hora ver el concierto de Bad Bunny online en México | FECHA

Bad Bunny es hoy por hoy uno de los máximos exponentes del género urbano, mismo que ha incrementado su popularidad en prácticamente todo el mundo. A principios de este mes el reguetonero estrenó su material titulado "Un verano sin ti" donde tiene colaboración con otros grandes. Ahora, para darle mayor dinamismo y consentir a sus fans hará un live que lleva el mismo nombre de su álbum.

Fue a través de sus redes sociales que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, anuncio que espera a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y hasta prometió que habrán grandes premios, juegos y muchas sorpresas. A manera de broma mencionó que "las papitas, los refrescos y el alcohol lo tienen que traer ustedes. Recuerden cargar su celular", escribió.

Bad Bunny lanzó la invitación por el mismo medio donde aparece disfrutando de la vida, sobre lo que parecer ser una lancha, con una bebida en la mano y un sombreo de pescador. De igual forma, en otras dos fotografías se le puede ver disfrutando de una especie de piña colada y con sus rizos al aire.

Bad Bunny disfruta a lo grande su verano (Foto: Instagram @badbunnypr)

¿A qué hora el live de Bad Bunny?

Como era de esperarse la noticia emocionó a más de uno, en especial a las jóvenes quienes confirmaron su asistencia para ver a su cantante favorito por canciones como "Me porto bonito", "Efecto" y "Ojitos lindos". De igual manera deseo que todos tuvieran un gran verano como él y dio el día y fecha del esperado evento.

"Hola. Espero que estén disfrutando el verano. Paso para decirles que este sábado a las 6:00 pm haré el ig live de #UnVeranoSinTi. Bye", escribió sin dar mayor detalle, pues estos se encontraban sobre la fotografía

"Fecha - sábado 2 de julio

Hora - 6:00 pm (hora de Puerto Rico) 7:00 pm (hora de México)

Lugar - en donde sea que tú estés"

"Me gusta que estés subiendo fotos, así se debe rey. Confirmo asistencia in the live", "Ya necesitamos música nueva Benito", "Bueno, como que Instagram se romperá el sábado un poco después de las 6 de la tarde", fueron algunos de los mensajes que los fanáticos le dejaron además de los más de 6 millones de "likes".

Bad Bunny lanzó la invitación en sus redes sociales (Foto: Instagram @badbunnypr)

