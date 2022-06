Christian Nodal se lanza contra Band Bunny, no sólo critica a J Balvin

Christian Nodal no deja dar de qué hablar, ya sea por sus drásticos cambios de imagen o por sus supuestos noviazgos, sin embargo, está vez se puso en medio de la polémica después de lanzar algunas declaraciones sobre el trabajo de Bad Bunny, demostrando que no sólo es crítico de la música de J Balvin.

En su más reciente entrevista con la revista Rolling Stone en Español, el cantante de "Botella tras botella" habló sobre los diferentes géneros musicales, por lo que el nombre del puertorriqueño salió en la conversación, quien es uno de los artistas urbanos más escuchados que hay en la actualidad.

¿Qué dijo Nodal sobre Bad Bunny?

El originario de Sonora indicó que respeta todos los géneros musicales, por lo que aprovechó para hacer referencia a Bad Bunny y su canción "Safaera", una colaboración junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy que pertenece al álbum YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), la cual ha sido muy polémica por su letra.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, reconoció Nodal.

Destacó que a diferencia de otros artistas, a él le gusta interpretar y escribir temas de regional mexicano, por ello considera que es una cultura que debe de seguir. "Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, dijo.

Asimismo, destacó que no quiere que le vaya mal a los artistas que cantan ese tipo de temas, pues hay "música para todo", sin embargo, indicó que "mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo", destacó.

Nodal indicó que le gusta cantar regional mexicano Foto: IG @nodal

