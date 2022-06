¿Cuánto cuesta el lujoso reloj arcoíris de Pepe Aguilar? Precio y marca de la exclusiva pieza

Como bien rezaba el eslogan de una reconocida marca de relojes, el tiempo es sólo un pretexto para muchos y en este caso uno de ellos es el cantante Pepe Aguilar, quien al parecer no escatimó en gastos para darse un pequeño lujo: un reloj. Pero este artículo no es como cualquier otro, pues es un "Rainbow chandelier" exclusivo de la tienda AP (Audemars Piguet) y personalizado por el diseñador Eric Mavani.

Fue a través de las historias de Instagram del exactor de las televisoras del Ajusco y San Ángel, Diego Dreyfus, donde "denunció" los extravagantes gustos de su amigo. "Mírenlo por favor y les voy a mostrar. Me va a dar algo, me va a dar algo, me encanta. Ponle la luz para que haga bling bling. No señores, brilla más Pepe que ese wacho", mencionó.

Pepe Aguilar presumió su reloj multicolor (Foto: Captura de pantalla)

Tras exponer unos momentos el reloj ante la cámara del celular del coaching, Pepe Aguilar se colocó sus tradicionales gafas oscuras y aseguró que Diego le había prestado el artículo. Sin embargo, después dijo que sí que estaba "chido el reloj" y aunque intentó dar cátedra a los "puristas de los relojes" fue interrumpido y se cortó su idea.

Ambos estuvieron reunidos en un lujoso restaurante en la que también estuvieron el cantante y exvocalista de Calibre 50, Edén Muñoz, y no podía faltar la más pequeña de la dinastía, Ángela Aguilar, quien hasta pidió un raspado con chamoy para endulzar el momento agradable, pero que Diego Dreyfus consideró que es de pobres, comentario que desató polémica.

¿Cuánto cuesta el reloj arcoíris de Pepe Aguilar?

Como ya se mencionó con antelación, este reloj "Rainbow chandelier" es exclusivo de AP y obra del famoso diseñador Eric Mavani. Figuras como el boxeador Floyd Mayweather se han dado el gusto de tenerlo en su muñeca y aunque es "sencillo", pues da la hora y la fecha, su precio se eleva por las piedras preciosas que lleva incrustadas.

El reloj, que resalta por tener varios colores se compone por oro blanco, zafiros talla baguette, esmeraldas, rubíes y diamantes tiene un valor aproximado de 88 mil 800 dólares, cerca de un millón 788 mil 408 pesos al tipo de cambio actual, de acuerdo con el sitio ebay. Así que si fue de tu agrado y tienes el dinero, podrías hacerte de esta pieza. Cabe destacar que el que anunció la tienda en línea es usado, por lo que el valor real es más alto.

El reloj cuesta más de un millón y medio de pesos (Foto: ebay.com)

