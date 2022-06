Pepe Aguilar rompe el silencio y confiesa porque no deja a Ángela cantar canciones de Edén Muñoz

La familia Aguilar nuevamente está en medio de la controversia, ahora el motivo es un video que circula en Internet y redes sociales en el que se aprecia cómo Pepe Aguilar les dice a sus hijos, especialmente a Ángela que se oye “bien” cantando una canción.

El tema que se menciona en una de las charlas de los famosos es “Aguaje activado”, un sencillo lanzado por Calibre 50 en el año 2012, que es de la autoría de Edén Muñoz. Lo que llama la atención de los internautas es que el patriarca le señala a Ángela Aguilar que no se ve bien interpretando una melodía que incluye palabras como “cheve” o “peda”.

Puntualiza en que, aunque el ex vocalista de Calibre 50 es su amigo y han trabajado juntos, esa no es una canción que le gusta escuchar en la voz de la interprete, es importante destacar que el video fue grabado hace dos años, pero hasta este 2022 se volvió popular.

¿Qué dice Pepe Aguilar?

Según información de Agencias México, el intérprete de “Por mujeres como tú” y “Hasta que llegue el alba”, su mas reciente sencillo, menciona que no tiene ningún tipo de mala relación con Edén Muñoz, sino todo lo contrario.

“No, no, no, Edén es mi amigo y me encanta como canta, como compone, no para nada”, comentó cuando le preguntaron en el programa “Ventaneando” sobre si había un distanciamiento con el sinaloense.

Describió que lo que no le gusta o no permite es que digan algunas groserías en las canciones, pero dijo que en lo que le ha tocado trabajar con Edén Muñoz eso no ha pasado, pues no le manda letras con palabras altisonantes para sus discos o los de Ángela.

“A mí lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras, ni para Ángela, igual hay un malentendido”, informó.