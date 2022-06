Ángela Aguilar recibe dinero en transmisión en vivo y así responde: VIDEO

Con el objetivo de estar más cerca de sus fanáticos, Ángela Aguilar llevó a cabo una transmisión en vivo a través de TikTok, pero todo se salió de control cuando empezó a recibir “regalos” por parte de sus seguidores.

La “princesa de la música ranchera” desconocía una de las funciones de esa red social, pues aseguró que el video no era para que le mandaran dinero, ya que se pueden llevar a cabo depósitos bancarios, pero no era lo que ella estaba buscando de sus seguidores.

Ángela Aguilar es una de las jóvenes que forma parte de la nueva ola de músicos en el regional mexicano, con 18 años ha logrado destacar en la industria debido a su profesionalismo y gran trabajo, por lo que son millones de personas las que están al pendiente de su carrera.

Durante el video en vivo ella pidió de favor a la gente que se estaba uniendo que no le enviaran incentivos económicos. “Esto no es para que me manden dinero, si esto es para dinero por favor no me lo manden, yo no quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido, por favor no me manden dinero, no se como parar esta función”, dijo muy conflictuada.

Al no saber deshabilitar esa función pidió ayuda a Aneliz Aguilar, su hermana mayor para controlar todo lo que estaba pasando, pues también le llegaban otros elementos que no conocía, mientras sus fans le escribían “déjate querer”.

La hija de Pepe Aguilar se encuentra en una gira por Estados Unidos y México con “Mexicana enamorada”, el disco que no solo le ha brindado la oportunidad de ir a cantar a toda la gente, también ha estado nominada en repetidas ocasiones por las canciones que se incluyen en su producción.