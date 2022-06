"La Chilindrina" y el "Chavo del 8" se reconcilian: Confirman que estará en bioserie de "Chespirito"

"El Chavo del 8" fue una de las series de televisión más aclamadas tanto en México como en otros países de América Latina y ha marcado generaciones con cada uno de sus personajes, como el de "La Chilindrina" cuya actriz protagonizó un fuerte pleito durante más de 10 años con el creador del proyecto, Roberto Gómez Bolaños.

Con el tiempo han surgido rumores sobre los conflictos que existían entre los actores que dieron vida a Quico, Doña Florinda, Doña Clotilde, Ñoño, Popis y El señor Barriga, pero el que llegó más lejos fue el de María Antonieta de las Nieves con la televisora y Roberto Gómez Bolaños por los derechos de su personaje.

En un encuentro con los medios retomado por "Ventaneando", la actriz confirmó una reconciliación con el hijo de "Chespirito", Roberto Gómez Fernández, quien la invitó a ser parte de la bioserie que se prepara del actor y productor con su personaje de "La Chilindrina".

María Antonieta de las Nieves participará en bioserie de "Chespirito". Foto: Instagram @lachilindrina_oficial

“Quedaron en el pasado [los conflictos] Los rencores no sirven para nada, quiero seguir. Sí hubo fricciones, sí hubo ruptura, pero ya se arregló todo. Estamos felices y contentos, quiero que estén a la expectativa de lo que viene”, dijo María Antonieta de las Nieves.

¿Cómo comenzó el pleito?

María Antonieta de las Nieves confesó que había recibido amenazas de Roberto Gómez Fernández en más de una ocasión para que entregara los derechos de “La Chilindrina”, algo que le trajo fuertes problemas de salud ya que le advirtió que haría lo posible para que no volviera a trabajar.

“Eso ha sido de las peores cosas que me han pasado, después me amenazó a atenerme a las consecuencias y que no volvería a trabajar, que iban a buscar un huequito en las leyes para quitármelo de por vida”, detalló.

Sin embargo, su amistad con Roberto Gómez Bolaños llegó a su fin años atrás cuando decidió emprender un pleito legal que duró 12 años para conservar los derechos de su personaje, durante este tiempo su relación con el también comediante se fracturó y terminó por alejarlos de manera definitiva.

La actriz ha señalado en más de una entrevista que Florinda Meza también estaría involucrada en el conflicto, pues no le habría permitido ponerse en contacto con Gómez Bolaños negándole las llamadas y las visitas, hasta que el productor falleció el 28 de noviembre de 2014.

