Adiós a la fiesta: Karime de Aca Shore celebra su compromiso "ya con roca en mano" | VIDEO

Tal parece que Karime Pindter, ex participante de Acapulco Shore, dará un paso importante en su vida: contraerá matrimonio, pues reveló que le dieron el anillo de compromiso; sin embargo, no dio mayor detalle del galán con el que llegará al altar. A pesar de esto, ya está más que puesta para la nueva temporada de reality show que es uno de los más polémicos.

Hasta antes de ser entrevistada en el canal de YouTube "Vaya Vaya TV", sólo habían rumores de la noticia. Sin embargo, a pregunta expresa no pudo ocultarlo más y dio a entender que no escatimaron en gastos para ofrecerle un lujoso artículo de joyería: "Claro que sí, el anillototote".

"No me gusta hablar mucho de mi vida privada, tú sabes, pero ya con roca en mano... es que una tiene que ser como Yuya o hasta que esté preñada o casada", mencionó entre risas. Sin embargo, aseguró que lo tiene guardado porque va a Puerto Vallarta, Jalisco, y no se le fuera a perder. Esto por su participación en la nueva temporada de Aca Shore.

Karime, una de las mas queridas de Acapulco Shore

Cabe destacar que Karime Pindter es uno de los personajes más populares de Aca Shore y desde entonces su carrera despego. Tan solo en la reciente marcha por el Orgullo de la comunidad LGBT apareció a lado de Javier Derma para convivir con todos los asistentes y cantar su éxito Ácido Hialurónico.

"Perrísim@s les queremos compartir esta canción que hicimos con mucho cariño para tod@s ustedes, para divertirnos y jotear muchísimo!! Espero les guste y la pidan en todos los antros", escribió la joven que ahora es toda una empresaria, conductora e influencer.

Tan solo en Instagram tiene más de 6 millones de seguidores, quienes la apoyan en todas las cosas que realiza, así como en las publicaciones que coloca. Por si fuera poco, acaba de estrenar un programa que lleva por nombre "All Star Shore" donde reunirá a varios de sus excompañeros y otras figuras reconocidas, algo que fue bien recibido por su público.

