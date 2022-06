Karime Pindter hace "picante" confesión sobre el "Potro" de Aca Shore; ¿hubo romance? | VIDEO

La empresaria e influencer de sensual figura y carácter de acero, Karime Pindter, sacó a relucir algunos detalles picosos sobre su excompañero en el reality, Luis Caballero, alias “Potro”, quien por ahora estaba enfocado en La casa de los famosos 2 de la cadena Telemundo, pero pues es el último desterrado, así que por el momento está libre como el viento.

Pindter quien era una de las amigas de Manelyk y de Celia Lora dentro del reality, respondió a una serie de preguntas sobre distintos temas en el programa de radio “La caminera”, conducido por el “Capi” Pérez, Fran Hevia y Fer Gay en Exa FM.

De inmediato le llovieron preguntas fuertes, entre ellas sobre la relación y apoyo a sus excompañeros que por ahora están en La casa de los famosos 2, desde luego nos referimos a “Potro” y a Brenda.

La influencer no dudó ni un momento en señalar que desde luego al que apoya con todo (aunque él no la trate como se debe), es Luis Caballero, quien como dijimos, fue el último desterrado de la competencia, sin embargo, para Pindter, es un grato recuerdo que no pasa desapercibido.

Apoya a Laura Bozzo

La también modelo señalo que desde luego que lo apoya, para luego dejara atónitos a los locutores cuando les dijo que con el “Potro” ya había hecho el ‘Kamasutra’ de ida y vuelta, entonces no tenía ningún problema en apoyarlo, mientras que por el lado de Brenda ni le va ni le viene.

La declaración tomó por sorpresa a sus interlocutores, y aún más cuando ella misma les confesó que el “Potro” ya había salido del reality, para entonces mostrar su apoyo a Laura Bozzo, quien está convertida en la sal y pimienta del reality junto con Niurka Marcos y últimamente Natalia Alcocer.

En otra de las preguntas sobre cómo cree que se vería en la vejez, la joven influencer dijo que le encantaría vivir en su casa de las Brisas en Acapulco, con “chingo de varo”, tomando whiskey en el atardecer, con un marido que también le guste tomar whiskey y además sueña con vivir rodeada por sus gatos.

