Desde la playa, Karime Pindter de Acapulco Shore presume figura con diminuto conjunto rosa | FOTO

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores de Karime Pindter de Acapulco Shore tras observar las recientes fotografías que ha compartido en su cuenta en Instagram, demostrando que es poseedora de una envidiable figura y un cuerpazo de infarto.

Después de protagonizar varias temporadas del reality show de MTV, la influencer se consagró como una de las famosas con mayor número de seguidores en redes sociales, pues tan solo en Instagram tiene más de 6 millones de fans que se derriten ante su belleza.

En este sentido, Karime Pindter se mantiene cercana a sus fans con cada una de las publicaciones que sube, la mayoría de ellas presumiendo la vida de lujos y su marcado gusto por la moda que la hacen lucir de manera única.

Karime Pindter posa desde Acapulco

En las últimos días, Karime Pindter ha estado bastante activa en su perfil personal en Instagram subiendo fotografías de un espectacular viaje por los mejores rincones del bello puerto de Acapulco en el estado de Guerrero.

Resulta que la modelo e influencer viajó al hermoso destino turístico para celebrar un año más de vida en una lujosa fiesta en la que lució de manera envidiable al presumir su gran figura, posiblemente una de las más espectaculares en la industria.

En la mayoría de las imágenes vemos a Karime Pindter sumamente contenta por cumplir un año más de vida, pero siempre cuidó a la perfección su imagen al vestir un look color rosa que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y parte de su abdomen.

Como era de esperarse, las publicaciones de la modelo no pasaron desapercibidas para nadie y a los pocos minutos sumaron millones de "me gusta". Los internautas le dijeron que luce bastante bien con ese look, convirtiéndola en la más hermosa en la historia de Acapulco Shore.

