Jungkook de BTS revela cómo le gusta besar y con quién quiere hacerlo

Jungkook de BTS es el integrante del grupo que es mejor con las chicas, al menos así lo aseguraron sus compañeros durante una entrevista. Además, es uno de los idols K-Pop más famosos en solitario, pues ha conquistado a miles ajenas al ARMY. Una vez confesó qué tipo de besos le gustan.

El idol de 24 años es actualmente soltero, pero se ha convertido en el tipo ideal de muchas de sus seguidoras. Incluso hubo rumores de que rechazó a otras idols K-Pop que se le confesaron. También es de conocimiento público que la cantante IU ha sido su crush desde hace tiempo.

Y, aunque no hay nada confirmado, al parecer tuvo novia antes de volverse famoso, pero debido a que no tenía tiempo por sus entrenamientos, terminó con ella. También ha dicho que no se casará, pero Jungkook enloqueció a sus fans tras confesar cómo le gustaría besar a alguien.

BTS: Jungkook emociona a sus fans tras revelar esto

Fue durante una firma de autógrafos donde Jungkook habló de su forma de besar. Mientras conversaban con sus fans, al parecer el grupo les hizo una pregunta y Jimin aseguró que si adivinaban se ganarían un beso de su compañero. Pero la respuesta del cantante fue lo que enloqueció a sus fans.

Un beso alrededor de 5 minutos

Fue lo que respondió de manera afirmativa, emocionando a más de una, pues al parecer a Jungkook le gustan los besos largos. Sin embargo, sus compañeros le dijeron que eso podría ser un poco desagradable, quizás por el tiempo en que se comparte saliva, algo que resulta antihigiénico a la hora de besar.

La única prueba de Jungkook dando un beso es una supuesta foto con su ex novia antes de ser famoso, el cantante solo choca sus labios con la joven en la vieja imagen que ha circulado en las redes sociales.

