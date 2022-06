ITZY y Bebe Rexha colaborarán con el remix de Break My Heart Myself

ITZY es uno de los grupos femeninos que ha ganado gran popularidad gracias a su concepto musical. La banda de JYP está cerca de estrenar su nuevo álbum y dar inicio a su primera gira mundial. Además, se anunció su primer proyecto internacional al lado de Bebe Rexha.

Con tan solo 3 años de carrera, tras debutar en el 2019, ITZY se ha ganado la fama internacional gracias a sus canciones, por lo que en este 2022 saldrán de tour por primera vez y visitarán Estados Unidos. Ahora, realizarán su primera colaboración con una de las cantantes pop más populares.

ITZY no solo prepara su próximo comeback con "CHECKMATE", disco que se estrenará el próximo 15 de julio, también darán inicio a su tour mundial en Seúl y estrenarán muy pronto una canción junto a Bebe Rexha como parte de sus promociones internacionales.

ITZY colaborará con Bebe Rexha

A través de sus redes sociales oficiales, Bebe Rexha sorprendió a los llamados MIDZY con el anuncio de su colaboración K-Pop junto a ITZY. La cantante publicó el anuncio junto a un adelanto del remix de "Break My Heart Myself" que emocionó a todos los fans.

La canción no es un nuevo sencillo, se trata de un tema lanzado en 2021 junto a Travis Barker, pero ITZY formará parte del remix en su nueva versión. La vista previa permitió escuchar las voces de las idols surcoreanas y de Bebe Rexha, lo cual promete un ritmo divertido que no dejarás de escuchar.

La fecha para la colaboración de ITZY y Bebe Rexha con "Break My Heart Myself" aún no ha sido anunciada, pero se espera que sea muy pronto o durante sus conciertos en Estados Unidos con la oportunidad de poder promocionar el remix junto a la cantante.

